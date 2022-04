C’est évident. Baghdad Bounedjah traverse la passe la plus dure de sa carrière. Écarté en mars par le sélectionneur Djamel Belmadi pour la double-confrontation cruciale face au Cameroun, l’avant-centre est aussi dans une posture délicate avec Al-Sadd. Pourtant, au club de Doha, il avait un statut d’intouchable grâce à ses performances et ses buts innombrables. Désormais, il n’est même plus dans les plans du coach Javia Gracia. Et cela l’a clairement frustré. Et ce n’est pas la sortie médiatique fracassante du joueur à l’encontre de son coach qui arrangera les choses.

Par Mohamed Touileb

Samedi, Baghdad Bounedjah était hors liste pour le 3e match de suite d’Al-Sadd SC en Ligue des Champions asiatique (AFC). Son équipe a essuyé un nouveau revers (3-1) dans la compétition chez Nasaf Qarshi (Ouzbékistan). Un résultat qui élimine la formation de Doha.



«Pendant 6 ans, j’étais l’attaquant numéro 1»

Interrogé après la partie, l’Algérien s’est littéralement pris à son entraîneur Javi Gracia l’accusant d’être le premier responsable de ce parcours. Bounedjah ne semble pas digérer le traitement que lui réserve son coach à Al-Sadd SC. L’international algérien ne s’est pas empêché de se payer son entraîneur publiquement après l’élimination en LDC AFC. «Pendant 6 ans, j’étais l’attaquant numéro 1 de l’équipe et chaque année je marque plus de 20 buts. Cette année, l’entraîneur a décidé de replacer un ailier gauche pour le faire jouer en pointe. Qu’il assume», rappelle-t-il pour faire valoir son aura et son crédit acquis par le passé.

Aux yeux du «Fennec», «l’entraîneur a choisi sa tactique et sa composition et il a échoué. J’ai joué le premier match. On a été réduits à 9 mais j’ai tout donné pour terminer le match. Pour le deuxième match, on a commis des erreurs et on a perdu. Après ces deux rencontres, l’entraîneur a conçu de jouer sans moi pour 3 matchs. Il a fait choix et il doit assumer ses responsabilités parce que c’est lui qui choisit le onze et le schéma», décrypte le fer de lance.



Tout dans le «respect»… ou presque

Par ailleurs, Bounedjah ne s’est pas arrêté là puisqu’il a asséné : «on n’a pas une tactique bien définie et ça change constamment. Les joueurs aiment la stabilité tactique. On doit savoir quand attaquer et défendre. Mais on n’a pas travaillé tout cela pour être prêt à disputer cette compétition» non sans lâcher un étrange «je respecte ses choix» pour clore son réquisitoire dans lequel il a sulfaté le chef de la barre technique.

Il faut rappeler que la relation entre l’Espagnol et le Dz n’était pas toujours parfaite. Le 19 février dernier, l’ambiance était électrique au moment de son remplacement contre le Qatar SC. L’incident est passé puisque l’enfant d’Oran a pu rejouer en tant que titulaire. Mais les rapports semblent avoir atteint le point du non-retour. Après ces propos, la situation risque d’être plus tendue qu’avant.