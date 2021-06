Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes Al Manfi, s’est entretenu, mardi, à Rome avec le Premier ministre italien, Mario Draghi, au cours de sa visite officielle en Italie, souligne le Conseil présidentiel sur sa page Facebook.

«MM Al Manfi et Draghi ont discuté des voies et moyens de développer la coopération bilatérale dans les différents domaines à l’instar du domaine sécuritaire, politique, économique et (celui de la) migration», ajoute la même source, notant que M.Al Manfi a relevé que «l’Italie demeure un partenaire stratégique pour la Libye».

Pour sa part M.Draghi a réaffirmé «le soutien de l’Italie aux nouvelles autorités libyennes dans l’accomplissement de leurs missions, faisant observer que «ce qui a été fait jusque-là est très important et encourageant».

La visite du président du Conseil présidentiel en Libye intervient à la veille de la Conférence internationale de Berlin 2 sur la Libye en Allemagne.

Les enjeux de cette Conférence à laquelle prendront part les nouvelles autorités libyennes s’annoncent déterminants au regard des thèmes retenus pour le débat à l’instar du retrait des mercenaires étrangers, la réunification de l’institution militaire libyenne et les élections générales du 24 décembre.

