Reporters : Quelle explication doit-on donner à la déclaration du Président égyptien selon laquelle la région de Syrte est une ligne rouge à ne pas franchir ?

Akram Kharief : Il faut savoir que pour l’Egypte et les Emirats arabes unis, la chute de Syrte et Dal Juffra signifie la chute de tout le croissant pétrolier. Ils perdront donc le contrôle sur les exportations d’hydrocarbures libyennes. En outre, l’avancée des troupes du GNA vers le Sud va mettre en péril les champs pétroliers de l’Ouest (Sharara et El Fil). Perdre le croissant pétrolier serait une perte de contrôle total des revenus pétroliers. J’ajouterai à cela que la chute de Syrte représente une menace réelle pour Benghazi.



Le scénario d’une intervention égyptienne en Libye est-il sérieux ? Quid de la réaction de la Turquie qui n’a pas encore réagi à la déclaration de Sissi ?

Pour moi, il faut prendre au sérieux la menace égyptienne. Le Caire et Ankara jouent tous les deux au bluff pour voir qui cédera le premier. Il est possible que l’Egypte prête main-forte à la LNA et aux Russes pour stabiliser le front dans le centre de la Libye dans un conflit de basse ou de moyenne intensité.



Où en est l’Algérie dans sa médiation et que peut-elle faire pour trouver une solution au bourbier libyen ?

Le positionnement d’Alger n’est pas encore clair. Je dirai qu’il est utopique vu la teneur des évènements. Alger a perdu l’occasion au début du conflit. Elle aurait pu jouer un rôle militaire de stabilisation. Pour le moment, tout engagement militaire est considéré comme une prise de position contre des puissances régionales.



Quelle lecture doit-on faire de la position de la France et de l’Italie, tous deux engagés ? Et comment lire la position des Etats-Unis et de l’UE ?

La France est littéralement à la botte des Emiratis et des Saoudiens qui sont une bouffée d’oxygène pour leur secteur de défense, il n’est pas concevable qu’ils jouent un rôle autre que celui de soutenir les Emirats arabes unis. L’Italie a la part belle, elle est concurrente de la Turquie en Méditerranée dans le domaine du gaz, mais aussi l’alliée de la Grèce, elle est cohérente avec ses principes depuis le début en soutenant Tripoli et Misrata, où elle dispose d’une force militaire.

La chance de l’Italie est que la Russie est dans l’autre camp et elle n’est donc pas en porte-à-faux avec son positionnement otanien. Concernant les Etats-Unis et l’Union européenne, la première souffre de positionnement interne entre un Pentagone pro GNA et Trump peu enclin à déranger Moscou. Quant à l’UE, elle brille par son absence. Il a fallu cinq mois pour déployer la force navale sans grand succès pour stopper l’influx d’armes vers la Libye.

*Akram Kharief est un journaliste indépendant. Il est spécialiste des questions de défense et de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il anime le site Menadefense.