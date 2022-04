Le chantre de la chanson kabyle Lounis Aït Menguellet a animé samedi soir à Alger un gala grandiose devant un public charmé de retrouver l’artiste poète, après une absence de la scène imposée par la pandémie de coronavirus. Aït Menguellet, 72 ans, remonte sur la scène de la salle Atlas de Bab El Oued, bondée de monde, avec plus de 2.000 spectateurs, selon les organisateurs. Accueilli chaleureusement avec des applaudissements et les youyous des femmes, nombreuses à assister à ce gala, organisé par l’Office national de la culture et de l’information (Onci), l’artiste a salué son public, en exprimant sa joie de retrouver la scène et son public après une «une absence imposée» par le Covid-19. Aït Menguellet a partagé deux heures durant, les plus belles chansons de sa carrière, connues et reprises en chœur par un public séduit par le répertoire du poète et chanteur qu’on surnomme «le ciseleur du verbe». Dans une ambiance festive, le titre «Tamurtiw» (Mon pays), qui a ouvert le bal de cette soirée, a suffi pour détendre l’atmosphère dans une salle qui a vibré aux rythmes envoûtants de cette chanson phare du répertoire de l’artiste. Accompagné par des musiciens dont son fils Djaâfar, également chanteur et multi-instrumentaliste, Aït Menguellet a gratifié le public, de plusieurs chansons puisées de sa discographie riche de plus de 200 titres. Alternant anciennes et récentes chansons, Lounis a enchainé avec Tafat (Lumière), Urdjigh mazal (J’ai attendu), «Svar ay uliw» (Sois patient ô mon cœur !) et «JSK», chanson phare dédiée à ce club, monument du football algérien. Après une pause, le temps de reprendre ses forces, l’artiste a proposé des titres puisés dans son dernier album «Tudert nni» (Une certaine vie) notamment «Iwiggad-iw» (Aux miens) en hommage à son public qui l’a soutenu et accompagné durant son long parcours artistique. Avec 50 ans de carrière, Lounis Aït Menguellet compte à son actif un répertoire musical riche en textes poétiques profonds et chansons qui évoquent la patrie, l’identité, l’amour et la liberté. Après avoir subi une intervention chirurgicale à cœur ouvert en janvier 2015, Lounis a marqué son retour six mois après par une tournée nationale pour promouvoir son album «Isefra» (Les poèmes), sorti une année plus tôt. Aït Menguellet sort en avril 2017 «Tudert nni» (Une certaine vie), dernier album dans lequel l’artiste rend hommage à son public qui l’a toujours soutenu. (APS)

