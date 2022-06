La desserte Alger – Montréal sans escale est entrée en service depuis hier. C’est qu’a annoncé Air Canada qui a ajouté que cette desserte est programmée trois fois par semaine. «Les vols Air Canada d’Alger à Montréal seront assurés par des Airbus A330-300, pouvant accueillir 297 passagers, avec un choix de trois classes de service : la classe Signature d’Air Canada qui comprend des sièges-lits, la classe Premium Economy et la classe Economy», a précisé la compagnie dans un communiqué.

Les réservations disponibles peuvent s’effectuer sur aircanada.com, via l’application Air Canada, les centres de contact d’Air Canada et les agences de voyages, a indiqué la compagnie. Les vols Alger – Montréal sont programmés à une fréquence de trois jours par semaine, à savoir les lundi, mardi et jeudi, durant la période allant du 10 juin au 29 septembre 202. Les vols Montréal – Alger sont prévus les lundi, mercredi et dimanche, du 8 juin au 28 septembre 2022.

«Les clients en Algérie peuvent commencer à planifier leur prochain voyage pour redécouvrir le Canada», a déclaré Mehdi Sentissi, directeur national d’Air Canada, Algérie, cité dans le communiqué. «Nos vols sans escale d’Alger à Montréal offriront à nos clients en Algérie un lien direct vers le Canada et au-delà», a-t-elle ajouté, cela d’autant que «tous les vols sont programmés pour optimiser la connectivité au vaste réseau nord-américain d’Air Canada, qui comprend 46 aéroports aux Etats-Unis.

Articles similaires