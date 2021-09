La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé lundi dans un communiqué, l’arrêt de vol et la suspension de la relation de travail avec un membre de son personnel navigant commercial (PNC) appréhendé par les services de sécurité de l’aéroport de Paris-Orly (France) suite à la découverte en sa possession d’une substance prohibée.

«Un membre navigant commercial du vol AH 1123 assurant la liaison Paris-Constantine a été appréhendé, samedi, par les services de sécurité de l’aéroport de Paris-Orly (France) suite à la découverte en sa possession d’une substance prohibée» a précisé la même source.

A cet effet, «Air Algérie a entamé des mesures administratives et conservatoires, à l’encontre du navigant commercial mis en cause, prévues par son règlement intérieur (arrêt de vol et suspension de la relation de travail)», souligne la compagnie. Air Algérie «se réserve le droit de se constituer partie civile dans cette affaire», a-t-elle précisé.

