La compagnie aérienne nationale Air Algérie a repris, mercredi, son programme de vols de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger qui s’étalera jusqu’au 31 janvier 2021. Selon le porte-parole de la compagnie publique, Amine Andaloussi, le premier vol de ce programme a décollé, mercredi, de l’aéroport d’Orly, dans la capitale française vers l’aéroport international d’Alger-Houari Boumediene. Quatre pays sont concernés « jusqu’à présent » par ce nouveau programme de vols de rapatriements, à savoir la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Canada, a précisé à l’APS le porte-parole d’Air Algérie, indiquant que « d’autres destinations pourraient être ajoutées selon la demande et le programme qui sera communiqué par les autorités compétentes ». Affirmant que ce programme de vols de rapatriements est »une continuité de celui entamé en début du mois en cours, M. Andaloussi a assuré que cette opération sera « maintenue jusqu’à la résorption de toutes les demandes des citoyens bloqués à l’étranger, inscrits auprès des représentations consulaires à l’étranger ». Air Algérie a mis à la disposition des ressortissants algériens désireux de rentrer au pays un site dédié au rapatriement (rapt.airalgerie.dz) qui leur permet de vérifier leurs inscriptions sur les listes de rapatriement en introduisant leur numéro de passeport. Ces listes seront « mises à jour au fur et à mesure du traitement des dossiers » par les services concernés, expliquera le cadre de la compagnie. Ajoutant que dans le cadre du protocole sanitaire établi par Air Algérie, les passagers des vols de rapatriement devront se munir d’une attestation de test PCR négatif effectué moins de 72h avant le vol et remplir une fiche d’identification sanitaire (téléchargeable sur le site web d’Air Algérie). Air Algérie a rapatrié au total 5000 ressortissants algériens bloqués à l’étranger dans le cadre du programme de 24 vols de rapatriement qui s’est étendu du 4 au 17 décembre au départ de sept (7) pays à travers le monde, a fait savoir, en outre, le porte-parole de la compagnie nationale. Les pays concernés par cette précédente opération étaient l’Egypte, la France, l’Espagne, les Emirats Arabes Unis, le Canada, l’Arabie Saoudite et la Jordanie.

