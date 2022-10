La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé, dimanche dans un communiqué, la reprise de ses vols à destination et en provenance de l’aéroport de Londres Heathrow (Terminal 4) à partir du 7 novembre prochain. «Air Algérie a le plaisir d’informer son aimable clientèle à destination et en provenance de Londres de la reprise de ses activités à l’Aéroport de Heathrow Terminal 4, pour la saison Automne/Hiver, à compter du 7 novembre 2022 et à raison de 5 fréquences hebdomadaires», fait savoir la même source. «Nous tenons à rappeler de la disponibilité de nos billets en ligne sur le site internet de la compagnie, via l’application Air Algérie, auprès de notre réseau de points de ventes et dans notre réseau d’agences de voyages partenaires», souligne, par ailleurs, la compagnie. Pour rappel, Air Algérie avait procédé en juillet dernier à l’instar de toutes les compagnies aériennes activant sur ladite plateforme, au transfert de ses vols à destination et en provenance de Londres, à l’aéroport Stansted, et ce, en raison de la saturation de l’aéroport de Londres Heathrow.

