Après toute la déferlante d’informations enregistrées ces dernières quarante-huit heures autour du retour ou non des vols domestiques au sein de la compagnie aérienne Air Algérie, le Premier ministre Abdelaziz Djerad vient d’y répondre : les avions pourront décoller. Ainsi le chef de l’exécutif a décidé qu’à partir du

6 décembre prochain le réseau domestique va reprendre. Mais avec cette précision, il concerne la totalité des dessertes de et vers les wilayas du Sud du pays et, dans une première étape, 50% des vols desservant celles du nord du pays, est-il mentionné dans un communiqué du Premier ministère repris hier par l’APS.

Il est également fait mention que la décision vient en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et au terme des consultations avec le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et l’autorité sanitaire. Cette même source indique que la levée de la mesure de suspension des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique « demeure tributaire de la mise en œuvre et du strict respect des protocoles sanitaires spécifiques aux aéroports et à bord des aéronefs, élaborés sur la base des recommandations des autorités de l’aviation civile et adoptés par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus. A ce titre, les compagnies nationales de transport aérien sont chargées de multiplier les campagnes d’information en direction des usagers sur les mesures de prévention et de protection contenues dans les protocoles sanitaires et exigées pour les opérations d’embarquement et de transport.

Cela dit, ce retour des vols domestiques n’en est pas moins une véritable bouffée d’oxygène pour le pavillon national car depuis la décision au mois de mars dernier de clouer au sol son parc, il s’est vu au fil des mois faire face à un manque à gagner considérable au point où le staff dirigeant s’est retrouvé dans l’incapacité d’assurer les salaires des employés. Devant une telle situation, le recours à des coupes budgétaires, autrement dit la réduction de la masse salariale à hauteur de 40% devenait aux yeux des cadres dirigeants la solution la plus appropriée pour une sortie de crise Une option rejetée par le syndicat du personnel de la maintenance. Plombant ainsi les portes de sortie de crise du pavillon national. Toutefois, cette reprise des vols internes va permettre du moins au staff de la compagnie d’abandonner l’idée de revoir à la baisse la masse salariale. Mais pour combien de temps ?

Rappelons enfin que la reprise des vols domestiques est pour les syndicats « une décision sage et utile. « Elle nous apporte une lueur d’espoir après avoir longtemps broyé du noir en redoutant une asphyxie de la compagnie », lâchent à l’unanimité des syndicalistes. <