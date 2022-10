Par Sihem Bounabi

Après deux années de pandémie de la Covid-19 marquées par des conditions sanitaires drastiques, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, hier, la levée totale des restrictions sanitaires liées au Covid de ses lignes vers huit pays. La compagnie précise dans un communiqué publié sur Facebook que ces pays sont «France, Belgique, Suisse, Turquie, Italie, Egypte, Canada et Royaume-Uni».

L’annonce de la compagnie intervient pour lever toute ambiguïté au départ des aéroports algériens, puisque, selon certains témoignages, des test PCR ou antigéniques étaient exigés avant l’embarquement pour des pays qui ont levé les barrières sanitaires depuis des mois déjà. Ainsi, il est par exemple précisé que «tous les passagers à destination du Royaume-Uni ne sont plus tenus de passer un test avant le départ, un test après l’arrivée ou de remplir un formulaire de localisation des passagers (PLF), quel que soit leur statut vaccinal».

Au mois de juin dernier, une vingtaine de pays européens, ainsi que d’autres pays comme la Turquie et l’Egypte, ont annoncé la levée de toutes les restrictions sanitaires imposées aux voyageurs. Le 1er août 2022, c’était au tour de la France d’annoncer la levée de ces restrictions à l’entrée sur son territoire. Depuis le 1er octobre, le Canada, qui avait déjà fortement allégé les conditions d’entrée sur son sol, a annoncé à son tour la levée des barrières sanitaires.

Il est toutefois important de souligner que, pour l’entrée en territoire algérien, Air Algérie rappelle que les autorités sanitaires maintiennent les restrictions sanitaires. Ainsi les passagers vaccinés doivent avoir un certificat de vaccination qui ne dépasse pas les 270 jours (9 mois) avant l’arrivée, tandis que les passagers non vaccinés doivent avoir un résultat du test PCR négatif, 72 heures avant l’arrivée.

Tassili Airlines Des offres promotionnelles vers la France

La compagnie aérienne Tassili Airlines, filiale du groupe Sonatrach, a lancé hier mercredi des offres promotionnelles vers plusieurs destinations en France, selon un communiqué de la compagnie. Ainsi, pour tout achat effectué entre le 19 et le 28 octobre en cours, valable pour un voyage Alger-Paris-Alger, effectué sur cette même période, le prix proposé est à partir de 26.633 dinars (DZD). Le vol Paris-Alger-Paris est proposé sur cette période à partir de 206 euros. Par ailleurs, le vol Alger-Nantes-Alger est proposé à partir de 27.726 DZD pour tout achat effectué entre le 19 octobre en cours et le 26 mars 2023, pour un voyage effectué entre le 1er novembre 2022 et le 26 mars 2023. Cette offre, soumise à conditions et dans la limite des places disponibles, est également proposée sur la même période pour les vols Nantes-Alger-Nantes à partir de 196 euros. Tassili Airlines propose aussi sur les mêmes conditions des promotions pour les vols Alger-Strasbourg-Alger à partir de 26.598 DZD et les vols Strasbourg-Alger-Strasbourg à partir de 180 euros. En outre, et sur la même période, la compagnie propose les vols Constantine-Strasbourg-Constantine à partir de 26.558 DZD et les vols Strasbourg-Constantine-Strasbourg à partir de 202 euros, selon le communiqué.