La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé mardi la reprise de ses services des classes «Première et Business» sur ses vols. Air Algérie avait repris ses vols le 1er juin dernier, après la décision de l’ouverture partielle de l’espace aérien, mais sans offrir ses services dédiés aux classes Première et Affaires. La compagnie nationale assure actuellement 32 vols hebdomadaires repartis comme suit : 24 vols vers la France, deux vols vers la Turquie, deux vols vers l’Espagne, et un vol vers l’Italie, l’Allemagne, la Tunisie et la Russie.

Articles similaires