Alors que le net repli du coronavirus Covid-19 dans le monde est en train de relancer la probabilité de la réouverture des frontières algériennes à un trafic aérien beaucoup plus dense qu’il ne l’ait, actuellement, Air Algérie continue de compter les pertes

subies durant la longue période de pandémie.

Par Feriel Nourine

Déjà en mauvaise posture financière bien avant l’arrivée du virus, déstabilisateur pour le transport aérien international, la compagnie nationale est rapidement passée à une situation critique sous l’impact des mesures sanitaires qui ont longtemps cloué au sol ses avions, avant que la reprise du transport des voyageurs ne lui soit accordée à travers un programme plutôt réduit.

En fait, l’entreprise traverse une situation financière « en chute libre », selon un exposé présenté, dimanche, par une cadre de la compagnie devant la Commission des transports et des télécommunications de l’Assemblée populaire nationale (APN). L’intervenante citera une série de facteurs qui ont provoqué cette chute, entre « dettes courantes, dépenses incompressibles cumulées au titre des années 2020 et 2021, reliquats de compensation, créances sur les organismes d’Etat et déficit exceptionnel lié à la crise sanitaire ». Les mêmes causes sont donc citées depuis de nombreux mois par les responsables d’Air Algérie pour justifier l’effondrement financier dont elle pâtit, après être passé de résultats « déficitaires » à une étape « critique ».

En effet, « Air Algérie a connu un renversement de situation qui l’a fait passer d’un équilibre financier en 2019 à des résultats financiers déficitaires devenus critiques pour la relance de la compagnie nationale », a soutenu la même responsable devant les députés. Contrairement aux compagnies qui la concurrencent à l’international, Air Algérie peine toujours à renouer avec la rentabilité, même si le nombre de ses vols a été relativement augmenté il y a plusieurs semaines.

Avant cette augmentation, qui n’est toutefois pas suffisante pour la relancer, la compagnie nationale a vu ses activités réduites atteindre tout juste 9% de celles réalisées en 2019, avant l’arrivée de la pandémie. « Ce taux est bien loin par rapport au taux de reprise des compagnies concurrentes, évalué à 45% », a précisé la même source. Tous réseaux confondus, Air Algérie a transporté un total de 1 968 880 passagers en 2021, tous, soit 30% du niveau de 2019, fait savoir encore l’exposé présenté à l’APN, précisant qu’un taux de 21% de ce trafic a été réalisé sur le réseau international contre 79% sur le réseau intérieur.

Face à ces données qui mettent en péril jusqu’à son existence, Air Algérie a décidé de recourir à un nouveau mode de gouvernance qui passe par plusieurs actions et opérations. En ce sens, une ligne de conduite a été tracée par la compagnie pour la période 2021-2025, « axée sur la réduction de ses charges, sa restructuration, la génération de nouveaux revenus et la révision de la convention collective », est-il expliqué. « S’agissant de la restructuration de l’entreprise, il a été procédé entre 2020-2021 au rappel de 50 expatriés et la fermeture de 9 agences à l’étranger sur 16 ciblées, en vue d’atteindre un objectif d’économie de 1,14 million d’euros/an », a-t-il été souligné devant les parlementaires de la Chambre basse. Concernant la réduction des charges, la compagnie « va mettre en place une politique d’efficacité énergétique, fermer la restauration et revoir les contrats d’assurance », est-il, en outre, prévu dans la ligne de conduite de cette entreprise en besoin urgent de nouveaux réflexes de gestion.

La politique tarifaire d’Air Algérie, tant décriée par ses clients, a été abordée dans un autre exposé où il est souligné que la hausse des prix des billets d’avion durant la pandémie de Covid-19 était « générale », répondant à la logique de l’offre et de la demande.

A noter qu’avant la présentation des exposés, le Directeur général par intérim de la compagnie aérienne, Amine Debaghine Mesraoua, s’est attardé sur les objectifs tracés pour la filiale maintenance de l’entreprise, créée en 2021.

Auditionné par la même commission de l’APN, M. Mesraoua a indiqué que la base de maintenance d’Air Algérie, qui s’est transformée récemment en filiale, est « l’une des plus grandes en Afrique », répondant actuellement à tous les besoins nationaux de maintenance d’Air Algérie, de Tassili Airlines, et d’autres compagnies privées, mais ambitionne à élargir son champ d’intervention à l’international.

« La nouvelle filiale n’est utilisée actuellement qu’à 30-35% de sa capacité », a-t-il fait savoir, soulignant qu’elle « pourrait rayonner sur la maintenance de tout le continent africain, s’il elle disposait d’un label solide dans le cadre, par exemple, d’une joint-venture avec une importante compagnie ». n