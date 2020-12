La compagnie nationale Air Algérie a assuré lundi dans un communiqué que son programme des vols de rapatriement sera maintenu jusqu’à la résorption de toutes les demandes des citoyens bloqués à l’étranger, inscrits auprès des représentations consulaires à l’étranger. A cet effet, Air Algérie a appelé les citoyens concernés à consulter le site web de la compagnie, dédié aux rapatriements (rapt.airalgerie.dz) pour vérifier leurs inscriptions sur les listes de rapatriement en introduisant le numéro de passeport. Ces listes seront mises à jour au fur et à mesure du traitement des dossiers par les services concernés, explique le communiqué rappelant que les citoyens doivent être détenteur d’un billet Air Algérie confirmé sur les vols de rapatriement, d’une attestation de test PCR négatif effectué de moins 72h avant le vol et remplir une fiche d’identification sanitaire (téléchargeable sur le site web d’Air Algérie). Pour rappel, Air Algérie avait annoncé fin novembre dernier la reprise des vols de rapatriement des nationaux bloqués à l’étranger et ceux souhaitant regagner le pays pour des raisons exceptionnelles d’urgences notamment d’ordre sanitaire, humanitaire ou en cas de force majeure à caractère professionnel ou économique.

