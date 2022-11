Par Sihem Bounabi

Au lendemain du Conseil des ministres où le président de la République a ordonné la révision du mode de gestion de la compagnie aérienne ainsi que le retour des vols à leur moyenne pré-pandémie de la Covid-19, le PDG d’Air Algérie Yassine Benslimane a annoncé hier la mise en place d’«une nouvelle stratégie commerciale plus agressive, l’ouverture de nouvelles lignes aériennes ainsi que le retour dans les prochaines semaines au rythme normal du nombre de rotation aérienne».

S’exprimant sur la chaine privée Chourouk TV, le PDG d’Air Algérie a ainsi affirmé que «la compagnie aérienne nationale va revoir sa stratégie traditionnelle qui consistait à transporter les voyageurs d’un point à un point.» Expliquant que «dorénavant nous allons transporter les voyageurs de plusieurs pays vers diverses destinations à travers le monde en transitant par l’aéroport international Houari-Boumediène».

Dans le cadre de cette «stratégie un peu plus agressive commercialement», le réseau d’Air Algérie va être renforcé en nombre de rotations aériennes et l’ouverture de nouvelles dessertes vers l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Yassine Benslimane annonce ainsi que la première étape pour la concrétisation de cette stratégie a débuté avec l’intensification des dessertes au niveau du marché aérien africain, notamment avec l’ouverture de nouvelles dessertes au niveau des aéroports de Nouatchok, Abidjan, Niamey et Ouagadougou. Il annonce également l’ouverture de nouvelles dessertes dans les prochains jours en Afrique du Sud et en Ethiopie. Dès la semaine prochaine, les vols à destination de l’Arabie saoudite, notamment dans le cadre de la Omra, seront relancés à travers des vols quotidiens réguliers au départ de l’aéroport international d’Alger mais également des autres aéroports régionaux.

Pour pouvoir concrétiser sa nouvelle stratégie et renforcer son programme de vols internationaux, la compagnie nationale Air Algérie va procéder à l’acquisition de 15 nouveaux avions neufs. Il précise à ce sujet qu’un cahier des charges a été élaboré par quatre commissions spécialisées et un premier appel d’offres international a été lancé le 22 septembre dernier. Suite à l’ouverture des plis qui s’est déroulée le 9 novembre dernier, la compagnie aérienne est dans l’attente des résultats de l’étude de la commission chargée de ce dossier.

En outre, conformément aux instructions du président de la République, le PDG d’Air Algérie a affirmé que dans les prochaines semaines «100% du programme des vols avant la pandémie de la Covid seront repris», soulignant qu’«Air Algérie a fortement renforcé son programme de vols depuis le début de la saison estivale après plus de deux ans de crise sanitaire». Le PDG d’Air Algérie a rappelé que durant les deux années de la pandémie de la Covid-19, suite à la suspension du transport aérien, la compagnie aérienne nationale a enregistré un déficit de près de 80 000 milliards de DA de pertes». Enchaînant : «Nous œuvrons actuellement à améliorer la situation financière de la compagnie notamment à travers l’intensification du nombre de rotation aériennes et l’ouverture de nouvelles lignes aériennes.»

Il déclare que «le remboursement des billets annulés à cause de la pandémie de la Covid s’élève depuis juin 2022 à 140 000 billets sur 300 000», précisant que «soit 45 % des billets ont déjà été remboursés dont le coût s’élève à 1,7 milliard DA et le délai de l’opération de remboursement est prolongé jusqu’au mois de mars 2023».

Par ailleurs, concernant l’amélioration de la qualité des services notamment par rapport à la vente des billets, qui a fait couler beaucoup d’encre durant cette saison estivale avec des images désastreuses d’attroupement au niveau des agences d’Air Algérie, le PDG d’Air Algérie a affirmé que l’une des priorités de la compagnie est la numérisation du système de la billetterie. Il ajoute que la modernisation du système a déjà commencé notamment avec «le lancement au mois d’octobre dernier d’une nouvelle application qui a déjà enregistré près de 710 000 téléchargements». Il ajoute concernant la vente des billets électroniques que «la moyenne aujourd’hui est de 2 200 billets électroniques vendus quotidiennement». Il annonce que «dès le mois de décembre prochain un nouveau site web d’Air Algérie sera lancé, plus ergonomique et moderne».

Toutefois, concernant le prix des billets qui sont souvent dénoncés comme étant excessifs, le PDG d’Air Algérie a indiqué que pour le moment les prix ne seront pas revus à la baisse, à l’exception de la vente promotionnelle qui permet d’avoir des prix abordables conformément à la loi de l’offre et de la demande.



Aucun licenciement à l’ordre du jour

Yassine Benslimane a également apporté des éclaircissements sur la question des sureffectifs et les rumeurs de licenciement à cause du surnombre d’employés, en affirmant qu’«aucun licenciement n’est à l’ordre du jour et je peux rassurer tous les employés que leur poste de travail sera préservé».

Il explique ainsi que les solutions pour absorber ce sureffectif consiste notamment à redéployer les travailleurs dans les nouvelles filiales qui ont déjà été créées, en l’occurrence celles de «catering» et celle de «cargo». Il annonce aussi que deux autres filiales seront aussi créées prochainement, «la maintenance» qui débutera en juillet 2023 et une filiale «l’assistance en escale» dans le cadre du programme 2024.

Articles similaires