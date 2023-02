La compagnie publique de transport aérien Air Algérie a annoncé, mercredi, la reprise des liaisons régulières entre Alger

et Pékin (Chine) à partir du jeudi 19 février en cours. Air Algérie assurera «deux vols réguliers hebdomadaires de et vers Pékin tous les jeudis et dimanches, à partir du jeudi 19 février 2023», a indiqué à l’APS le responsable de communication de la compagnie nationale, Amine Andaloussi. A l’occasion de cette reprise, Air Algérie a lancé une offre promotionnelle pour des achats de billets avant le 28 février concernant des voyages prévus jusqu’au 28 octobre de l’année en cours, a précisé la compagnie aérienne. Pour rappel, les dessertes régulières entre Alger et Pékin avaient été suspendues en mars 2020, conformément aux dispositions prises pour lutter contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Articles similaires