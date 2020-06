Les pertes sur le chiffre d’affaires des vols passagers de la compagnie nationale Air Algérie, depuis l’arrêt du trafic aérien à la mi-mars 2020, se chiffrent à 38 milliards de dinars, a affirmé hier le chargé de communication de l’entreprise. Dans une déclaration à l’APS, Amine Andaloussi prévient que ces pertes peuvent atteindre les 89 milliards de dinars d’ici la fin de l’année, conséquence de la crise sanitaire provoquée par la Covid-19 sur le transport aérien.

L’estimation que la compagnie pourrait perdre jusqu’à près de 90 milliards de dinars de son chiffre d’affaires des vols passagers est établie, explique M. Andaloussi, selon un scénario pessimiste de reprise lente du trafic aérien et du programme de vols d’Air Algérie. D’après ce responsable, la décision des hautes autorités du pays de rouvrir l’espace aérien n’est pas synonyme d’une reprise du trafic au niveau d’avant la crise sanitaire. Dans le cas d’un feu vert pour faire voler à nouveau les avions d’Air Algérie, «on va le faire à hauteur de 30% de notre programme habituel, et on ne peut pas excéder les 40% d’ici la fin 2020», précise-t-il. M. Andaloussi a précisé également que la trésorerie d’Air Algérie s’élève actuellement à 65 milliards de dinars. «Nous avons encore 65 milliards de dinars de trésorerie. Et en dépit de la crise, nous avons des charges incompressibles que nous devons honorer, à savoir la maintenance des avions, la location des sièges, les charges des fournisseurs et prestataires et évidemment les salaires», a-t-il souligné, faisant rappeler l’adage qu’un avion au sol coûte plus cher qu’un avion dans les airs. Selon des chiffres prévisionnels de l’IATA, Air Algérie aurait perdu durant la crise pandémique 8 millions de passagers, ce qui a entraîné une perte de revenus de 800 millions de dollars. L’Association africaine des compagnies aériennes (AFRAA) évalue, elle, les pertes de la compagnie nationale, durant la période de la mi-avril à la mi-mai, à 900 millions de sièges disponibles par kilomètre. Selon le rapport de l’AFRAA, les compagnies aériennes africaines ont perdu 8,1 milliards USD à la suite de la pandémie de la Covid-19. Selon des sources d’Air Algérie, depuis la suspension du trafic aérien le 18 mars, exception faite pour les vols cargo et pour les opérations de rapatriement, quelque 17 620 vols d’Air Algérie ont été annulés sur les réseaux domestique et international. K. S.

