La compagnie aérienne publique Air Algérie a annoncé, mardi dans un communiqué, des perturbations dans son programme, de et vers le Sud du pays, en raison des mauvaises conditions météorologiques. « En raison des mauvaises conditions météorologiques défavorables sur les aéroports du Sud (vents et mauvaise visibilité), Air Algérie annonce des perturbations dans son programme, de et vers ces aéroports jusqu’a l’amélioration des conditions météorologiques » a indiqué l’entreprise sur sa page Facebook. L’Office national de la météorologie a indiqué lundi, dans un bulletin météorologique spéciale (BMS), que des vents violents marqués par des rafales, atteignant ou dépassant parfois 80 km/h, continueront d’affecter quatre wilayas du sud du pays jusqu’à mardi. Les wilayas concernées par cette prévision de niveau d’alerte « Orange » sont le sud de Ghardaïa, Tamanrasset, Adrar et Tindouf, précise le BMS, ajoutant que ces vents seront marqués par des soulèvements de sable réduisant fortement la visibilité.

Articles similaires