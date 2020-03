La Compagnie nationale Air Algérie a prévu samedi sept (7) vols pour le rapatriement des ressortissants algériens à partir de Tunisie, de la Turquie, la Russie et l’Autriche, a-t-on appris auprès de la compagnie. Il s’agit de deux (2) vols sur Tunis, quatre (4) sur Istanbul et un (1) vol sur Moscou et sur Vienne, a précisé la même source. Le ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire avait annoncé, jeudi qu’un plan pour le rapatriement vers l’Algérie de 2.278 ressortissants algériens bloqués dans des aéroports à l’étranger a été élaboré. Les Algériens à rapatrier vers l’Algérie via 9 vols, seront orientés vers des centres de mise en quarantaine pour leur prise en charge sanitaire conformément aux procédures en vigueur, a précisé la même source. Air Algérie avait dépêché mercredi et jeudi passés quatre vols pour rapatrier les ressortissants algériens du Caire, de Paris et de Casablanca. Depuis le début de la propagation de la pandémie du coronavirus, Air Algérie a opéré plusieurs vols pour le rapatriement des Algériens établis à l’étranger, ainsi que ceux en déplacement pour des raisons personnelles. Ces mesures ont été prises suite aux instructions fermes du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné le rapatriement des Algériens qui se trouvent à l’étranger. Mercredi passé, Air Algérie avait annoncé la suspension de tous ses vols internationaux «jusqu’à nouvel ordre». Le gouvernement avait décidé, lundi passé, de suspendre temporairement, toutes les dessertes de voyageurs aériennes et maritimes entre l’Algérie et plusieurs régions du monde qui connaissent la propagation de la pandémie de coronavirus.(APS)

