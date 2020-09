La Compagnie aérienne nationale Air Algérie a rapatrié, samedi, 302 ressortissants algériens bloqués en France en raison de la pandémie de la COVID-19, a déclaré à l’APS le porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi. «Le vol Alger-Paris (AH1005) a rapatrié 302 ressortissants à partir de l’Aéroport d’Orly (France) à bord d’un l’Airbus A330 qui a atterri, samedi à 18h30, à l’Aéroport international Houari Boumediene», a précisé M. Andaloussi. Les ressortissants ont été dirigés directement vers les centres de mise en quarantaine pour leur prise en charge sanitaire pendant une semaine. Un autre vol est programmé pour vendredi 11 septembre, a fait savoir la même source. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la quatrième phase de rappariement, en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le rapatriement de tous les ressortissants algériens bloqués dans différents pays. Le nombre des ressortissants algériens rapatriés depuis mars dernier jusqu’au 3 septembre en cours s’élève à 30.863 ressortissants bloqués à l’étranger à cause de la propagation du coronavirus, selon les données annoncées par le ministère des Affaires étrangères. Les autorités algériennes ont mobilisés à cette effet plus de 115 vols et 4 traversées en sus des opérations de rapatriements à travers les frontières terrestres des citoyens bloqués en Tunisie, Libye et Mauritanie.

Articles similaires