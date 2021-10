Les éléments de la brigade de lutte contre l’émigration clandestine relevant des services de wilaya de la police judiciaire d’Aïn Témouchent ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans l’organisation de traversées illégales par mer, a-t-on appris, dimanche auprès de la sûreté de wilaya. Cette opération, qui s’est soldée par l’arrestation de deux individus et la saisie d’un matériel de navigation, a été effectuée sur la base d’informations faisant état de l’existence d’un groupe d’individus suspects qui organisent des dessertes par mer pour candidats à l’émigration clandestine. Après leur identification, il a été établi un dossier judiciaire à l’encontre d’un des mis en cause, en compagnie de son acolyte, qui étaient à bord d’une embarcation touristique, a indiqué la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Après fouille de cette embarcation, il a été découvert 14 bidons de Mazout de 20 litres chacun, 10 téléphones portables (Smartphones) et une somme d’argent évaluée à 200.000 DA et 100 euros, selon la même source. Après leur présentation devant le procureur de la République près le tribunal de Beni-Saf, les mis en cause ont été placés en détention provisoire, a-t-on indiqué.

