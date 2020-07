Les services de la protection civile de la wilaya d’Ain Temouchent ont repêché, dimanche soir, le corps sans vie d’un noyé dans la zone rocheuse du littoral-est de la plage de Sidi Djelloul (commune de Sidi Safi), a-t-on appris lundi auprès de ces services. L’opération a été menée suite à un appel parvenu aux services de la protection civile faisant part d’un noyé en danger réel dans la zone rocheuse située non loin de la plage de Sidi Djelloul. L’intervention d’une équipe de plongée de l’unité marine de Beni Saf à bord d’un semi rigide a permis de repêcher le corps de la victime âgée de 38 ans qui a été évacuée vers le service des urgences médicales de Beni Saf. Après examen médical, la mort par noyade a été confirmée et le corps a été déposé à la morgue du même hôpital, a-t-on fait savoir. Ce cas de noyade est le quatrième enregistré. Deux cas ont été déplorés en juin dernier à la zone rocheuse de Hafir Djemel de Beni Saf et à la plage d’El Hilal dans la commune de Sidi Benadda et un troisième au mois de juillet en cours à la plage de Terga, a-t-on rappelé. Des noyades sont enregistrées en dépit de la décision de wilaya en vigueur depuis le mois de mai dernier interdisant tout accès aux plages du littoral de la wilaya d’Ain Témouchent dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

Articles similaires