La présidente du parti « Tadjamaou Amel Djazair (TAJ), Fatima Zohra Zerouati a plaidé, samedi, à Aïn Témouchent, pour le renforcement de la cohésion nationale et pour relever les défis. Animant un meeting populaire à la maison de la culture « Aïssa Messaoudi », Mme Zerouati a estimé que « lorsqu’on voit l’Algérie relever haut le défi et s’imposer à l’étranger à travers ses actions, lors du récent sommet arabe tenu à Alger, et en faveur de la cause palestinienne, nous devons nous hisser intérieurement à la hauteur de ce défi et de cette responsabilité en renforçant la cohésion nationale pour que l’Algérie soit une nation forte, pionnière et développée ». L’intervenante a insisté sur la nécessité d’être à la hauteur des défis et de la responsabilité, car, a-t-elle ajouté « notre parti TAJ estime qu’il faut construire une personnalité algérienne, réconcilié avec elle-même et sa société, ouverte sur le monde et qui impose son existence, sa culture et ses compétences ». Mme Zerouati a également rappelé à cette occasion les manifestations historiques survenues à Aïn Témouchent, le 9 décembre 1960. « C’est une étape historique importante dans le processus de notre glorieuse guerre de libération nationale dont il faut tirer les enseignements et constituer un socle solide pour asseoir la cohésion nationale », a-t-elle conclut. n

