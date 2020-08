Les éléments de la protection civile de la wilaya d’Ain Temouchent ont repêché le corps sans vie d’une personne non identifiée au large d’une zone rocheuse située à l’ouest de la plage de Sidi Djelloul (commune de Sidi Safi), a-t-on appris dimanche auprès des services de ce corps constitué. L’opération de repêchage du corps du noyé, un quinquagénaire, a duré plus de 03 heures et a mobilisé deux plongeurs, 11 agents de l’unité secondaire de la protection civile de Béni Saf et un zodiac, a-t-on indiqué. La dépouille mortelle a été déposée à la morgue de l’établissement public hospitalier (EPH) de Beni Saf. Les services de sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du décès et l’identité de la personne noyée.

