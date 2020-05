Plus de quatre cent (400) personnes sont soumises au confinement obligatoire à leurs domiciles dans le cadre des mesures préventives pour endiguer la propagation du niveau coronavirus, a-t-on appris du directeur de la santé et de la population, Mourad Daoud. Selon le même responsable, la décision de mise en confinement obligatoire de 14 jours à domicile de ce nombre de personnes intervient suite aux enquêtes épidémiologiques réalisées par des équipes spécialisées, ayant concerné tous les cas confirmés positifs du coronavirus enregistrés dans la wilaya de Ain Témouchent. Il s’agit de plus de 400 personnes ayant eu un contact direct avec les cas positifs (Covid-19).

Cette mesure préventive a été prise pour éviter la propagation de la contamination, a-t-il expliqué.

Une fois l’apparition de symptômes du coronavirus chez l’une des personnes confinées à son domicile, il sera procédé à son transfert au centre de tri primaire de l’hôpital «Ahmed Medeghri

«pour dépistage. Les cas confirmés positifs sont transférés systématiquement à l’établissement hospitalier de référence «les frères Cheriet», dans la commune d’El Amria, désigné pour la prise en charge des cas (Covid-19), a précisé le DSP par intérim.<

