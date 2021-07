Les éléments de la brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant de la police judiciaire de la sûreté d’Ain Témouchent ont procédé à l’arrestation d’un individu qui fait l’apologie à un «mouvement terroriste destructeur», a-t-on appris dimanche auprès de cette instance sécuritaire. L’arrestation a eu lieu après que les policiers aient découvert des tracts que le mis en cause a téléchargés sur son compte Facebook contenant les propos qui portent atteinte aux services de la sécurité et font l’apologie du mouvement terroriste «Rachad». Avisé, le procureur près le tribunal d’Ain Temouchent a ordonné l’ouverture d’une enquête dans cette affaire, a indiqué la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya, faisant savoir le prévenu a été arrêté dans son domicile et son portable utilisé dans la diffusion des tracts subversifs a été saisi Le mis en cause âgé de 49 ans a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal d’Ain Témouchent qui l’a placé en détention préventive.

