La wilaya d’Aïn Témouchent a bénéficié, au titre de l’année 2022, de plus de 3,6 milliards de dinars pour la matérialisation de projets de développement dans le cadre des Programmes sectoriels (PS) et des Plans communaux de développement (PCD), a indiqué le directeur de la programmation et du suivi du budget de la wilaya, Saïd Torki. Sur ce montant, une enveloppe de 1,91 milliard de dinars a été allouée à la concrétisation de 24 opérations de développement dans le cadre des PS, 81,19 millions de dinars à la réévaluation des programmes sectoriels en cours de réalisation, et 1,7 milliard de dinars au titre de financement des PCD dans 28 communes, a précisé le responsable, 208 projets en cours de réalisation dans la wilaya pour un montant de 45,94 mds de DA, dont 4,58 mds de DA destinés au secteur des ressources en eau, 4,7 mds de DA alloués aux travaux publics et 3,92 mds de DA à celui des équipements publics, a détaillé M. Torki. La wilaya a enregistré également 132 opérations de développement au titre des PCD en cours de réalisation pour un financement de 1,13 milliard de dinars dont 67 projets en voie de réception.

En 2021, les efforts de développement ont permis de clôturer 234 projets de développement au titre des PCD, outre 87 dans le cadre des programmes sectoriels de développement concrétisés dans un ensemble de communes pour améliorer le cadre de vie des populations, a ajouté le Directeur.

Articles similaires