Les services agricoles de la wilaya d’Aïn-Temouchent s’attèlent à élargir la superficie agricole irrigable de 3.000 hectares supplémentaires durant le programme actuellement en phase de concrétisation (2020-2024), a-t-on appris dimanche du directeur du secteur agricole de la wilaya, Ghali Boulenouar. La wilaya d’Aïn Temouchent compte, actuellement, 10.791 hectares de superficies agricoles irriguées et les efforts se dirigent vers 13.791 ha à l’horizon 2024, selon la feuille de route mise en place par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural pour l’élargissement des superficies agricoles irriguées, a indiqué, à l’APS, le directeur des services agricoles (DSA). Le programme est concrétisé en coordination avec le secteur des ressources en eau de la wilaya d’Aïn Temouchent, à travers des projets concernant la réalisation de retenues collinaires et l’augmentation du nombre des puits profonds et traditionnels pour l’irrigation agricole, selon la même source. La superficie agricole irriguée est actuellement de l’ordre de 6% de la superficie globale des terres agricoles cultivables dont la superficie globale est de 181.000 ha, a-t-on fait savoir. L’élargissement des superficies agricoles irriguées est un facteur qui a contribué à promouvoir la production agricole dans de nombreuses filières, notamment la culture des légumes, des arbres fruitiers et des céréales, par l’utilisation de la technique de l’irrigation complémentaire au niveau de nombreux périmètres agricoles, a-t-on indiqué.

