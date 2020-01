Agissant dans le cadre de la lutte contre toute forme de criminalité, les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de daïra de Aïn Kercha (40 kilomètres à l’ouest du chef-lieu de wilaya), en collaboration avec ceux de la Brigade mobile de police judiciaire (BMPJ), ont procédé à la saisie de 372 cartouches de fusil de chasse de fabrication étrangère. C’est suite à des informations parvenues mardi dernier aux enquêteurs, faisant état de deux individus se trouvant à bord d’un bus de transport et s’apprêtant à écouler une quantité de munitions spécifiques au fusil de chasse, de fabrication étrangère, que les enquêteurs ont mis en place une souricière. Ce qui a permis la neutralisation des deux suspects, âgés de 20 et 33 ans, chez lesquels les policiers ont saisi 365 cartouches de fusil de chasse. Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont procédé sur autorisation judiciaire à la perquisition du domicile de l’un d’eux. L’opération s’est soldée par la saisie de

7 autres cartouches du même type. Déferrés jeudi devant le Parquet pour «détention et commercialisation de munitions de catégorie 5», les mis en cause ont été écroués par le magistrat instructeur. Des réseaux de trafiquants, dealers et autres revendeurs illégaux de boissons alcoolisées écument certains lieux de la ville et contre lesquels de nombreuses descentes organisées par les services de police se sont soldées par la saisie d’importantes quantités de boissons alcoolisées dans des domiciles transformés en local de commercialisation. n

