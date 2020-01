Pas moins de 7 individus suspects, dont deux recherchés par les instances judiciaires, impliqués dans diverses affaires ont été arrêtés par les éléments de police de la Sûreté de daïra de Aïn Fakroun, 25 kilomètres à l’ouest du chef-lieu de wilaya. Ces arrestations entrant dans le cadre de la lutte contre la criminalité en milieu urbain ont concerné la neutralisation d’un individu âgé de 35 ans, suspecté dans une affaire de tentative d’homicide volontaire à l’arme blanche (cutter), et un autre âgé de 33 ans incriminé dans l’incendie volontaire d’un domicile et destruction de biens d’autrui. Par ailleurs, deux autres suspects âgés de 29 et 43 ans, impliqués dans une affaire de coups et blessures volontaires à l’arme blanche (barre de fer), suivis de dégradations volontaires de biens d’autrui, ont été arrêtés dans le même cadre, ainsi qu’un autre individu âgé de 27 ans impliqué dans un acte de vol avec dégradation sur la voie publique. Enfin, deux autres individus recherchés par les instances judiciaires pour vol avec violences, constitution de groupe de malfaiteurs, coups et blessures volontaires à l’arme blanche, contrebande, ont été aussi arrêtés. D’autre part, les éléments de la Sûreté de daïra de Aïn Kercha (40 kilomètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi), sont parvenus à arrêter un individu âgé de 32 ans recherché par la justice pour son implication dans diverses affaires. Il s’agit de détention, transport et commercialisation illégale de boissons alcoolisées, destruction et dégradation de biens d’autrui, troubles à l’ordre public et entrave de la mission policière. Pour rappel, le mis en cause a fait l’objet de condamnation définitive pour dégradation volontaire de biens d’autrui, entraves à la réglementation routière, conduite de véhicule sans permis de conduire, violation de domicile, coups et blessures à l’arme blanche, agression et violence sur les forces de l’ordre. Déféré lundi devant le Parquet, il a été écroué. K. M.

