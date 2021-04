Six (06) personnes, présumées impliquées dans un meurtre commis la semaine écoulée à Ain El Hammam, au Sud-est de Tizi-Ouzou, ont été arrêtées et présentées aux autorités judiciaires, a indiqué lundi un communiqué de la sûreté de wilaya.

Les six individus, âgés de 20 à 26 ans, sont soupçonnés du meurtre, mardi dernier vers les coups de 23H, d’un commerçant de cette localité et la subtilisation de plusieurs effets et d’une somme d’argent de son magasin.

Présentés dimanche devant le parquet de Ain El Hammam, trois d’entre eux ont été mis en détention provisoire pour «constitution d’une association de malfaiteurs pour commission d’un meurtre avec préméditation» et «vol qualifié», et trois autres placés sous contrôle judiciaire. n

