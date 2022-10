Les services agricoles de la wilaya d’Ain Defla tablent sur une production céréalière prévisionnelle au titre de la saison agricole 2022/2023, de 1,5 millions de quintaux, a-t-on appris, dimanche, des mêmes services.

Intervenant lors du lancement de la campagne labours-semailles 2022/2023, à l’exploitation agricole «Bouzeccar», le directeur des services agricoles, Benchama Djamel, a indiqué que la production prévisionnelle des céréales pour la prochaine saison est «de 1,5 millions de quintaux» et que la superficie réservée pour la filière céréalière «est de 75000 hectares».

Il a précisé que 57000 hectares sont réservés pour le blé dur, 2000 hectares pour le blé tendre, 15000 ha pour l’orge et 1000 ha pour l’avoine, soulignant que la superficie irriguée qui s’étend sur 15700 ha, a été augmentée de 5700 ha.

Pour sa part, le chef de l’exécutif local, Filali Abdelghani, a mis l’accent sur l’amélioration du rendement agricole notamment pour la filière des céréales, indiquant que la wilaya a réalisé une production de 1,3 millions de quintaux durant la saison 2021/2022.

M. Filali a également insisté sur la disponibilité de la semence en quantité suffisante pour répondre aux besoins de la wilaya qui s’élèvent à 150000 quintaux, selon les services agricoles.

Quant aux moyens de stockage des céréales, le DSA a souligné que la wilaya dispose actuellement d’une capacité de stockage de 479000 qx, soit un déficit de 1 million de qx, assurant que des structures seront louées et aménagées par la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) avant le début de la prochaine saison de moisson-battage.

M. Benchama a déclaré que le choix des terrains pour la réalisation de «cinq (5) complexes de stockages d’une capacité de 200000 quintaux chacun a été fait et le dossier est au niveau du ministère de l’agriculture et du développement rural».

