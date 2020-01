Au total, 389 accidents de la route ont été enregistrés sur le territoire de la wilaya de Aïn Defla durant l’année 2019, en baisse par rapport à ceux survenus en 2018 (429), a-t-on appris dimanche auprès d’un officier du Groupement local de la Gendarmerie nationale. «La multiplication des points de contrôle au niveau des endroits réputés être des points noirs notamment au niveau du tronçon de l’autoroute est ouest traversant la wilaya ainsi que la route nationale (R N) n 4, explique, en partie, cette baisse, a précisé le responsable du bureau de la sécurité routière au sein du Groupement de Gendarmerie de Aïn Defla, le commandant Bouazza Sidi Mohamed, en marge de la campagne de sensibilisation aux dangers des accidents de la route lancée dimanche après-midi au niveau du barrage fixe de Bourached. Le facteur humain reste la cause prédominante dans la quasi-totalité des accidents de la route survenu sur le territoire de la wilaya avec plus de 81 % des cas, a-t-il déploré. «Les 389 accidents de la route enregistrés à Aïn Defla en 2019 ont causé 88 décès et 675 blessés, un bilan funeste à l’origine duquel se trouve le facteur humain dans 81,66 % des cas», a-t-il dit à ce propos, mettant l’accent sur la nécessité de multiplier les campagnes de sensibilisation à l’adresse des automobilistes et des citoyens de façon générale. Emboîtant le pas au responsable du bureau de la sécurité routière au sein du Groupement de Gendarmerie de Aïn Defla, le responsable de la cellule de Communication de la direction de la Protection civile de Aïn Defla, le capitaine Kamel Hamdi a, pour sa part, fait état d’un bilan «lourd» en matière d’accidents de la route survenu depuis le début de l’année 2020 à l’échelle de la wiaya. «Du début de l’année 2020 à ce jour, nos éléments ont été sollicités dans 99 accidents de la route lesquels se soldés soldés par 2 décès et 120 blessés», a-t-il dit dans ce contexte. La campagne de sensibilisation aux dangers des accidents de la route lancée à partir du barrage fixe de Bourached a été marquée par la distribution de dépliants aux automobilistes auxquels le respect scrupuleux du code de la route a été rappelé. Présente à cette manifestation, la présidente de l’antenne de l’association «Tarik Essalama» de Aïn Defla, Khadim Nacéra a mis en exergue le repos auquel doivent s’astreindre les automobilistes notamment ceux d’entre eux effectuant de longs trajets, fustigeant dans la foulée des comportements qui mettent en danger les usagers de la route. «J’emprunte souvent l’autoroute est-ouest et je peux vous assurer que les dépassements dangereux sont légion», a-t-elle témoigné, observant que la conduite automobile doit être synonyme d’éducation et de culture.

