Les services de sécurité de Ain Defla ont recensé du 19 au 26 novembre en cours 3.543 infractions aux règles préventives liées à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris vendredi auprès de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. Les infractions en question ont trait au non-respect de la distanciation physique (990), à la non désinfection des locaux commerciaux (127), à l’absence de bandes de marquage au sol au niveau des locaux commerciaux (32) et au non port du masque buccal (2394), a-t-on précisé. Parallèlement à ces actions, les services de police poursuivent leurs campagnes de sensibilisation sur les risques encourus du fait de la pandémie du nouveau coronavirus, notamment par le biais des hauts parleurs de véhicules sillonnant les artères des villes de la wilaya en vue de mettre en garde la population contre tout relâchement, dont les conséquences leur seront préjudiciables à plus d’un titre, a-t-on précisé. En marge de ces opérations, 2500 masques buccaux ont été distribués aux citoyens, non sans leur expliquer l’importance du port de ce moyen de protection dans la prévention contre l’épidémie. Les services de la police réitèrent leur appel aux citoyens à faire preuve d’esprit collectif en observant scrupuleusement les mesures préventives à même de permettre d’endiguer cette pandémie, a-t-on souligné. n

