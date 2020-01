Ne trouvant pas mieux pour revendiquer certaines préoccupations, jugées majeures, de nombreux citoyens parmi lesquels des jeunes et des pères de famille ont observé dimanche un sit-in de protestation à l’entrée du siège de la commune pour demander le départ du P/APC et de l’Assemblée populaire communale de Aïn Beïda (25 kilomètres à l’est du chef-lieu de wilaya) au demeurant la plus grande agglomération de la wilaya.

De nombreuses revendications ont été soulevées par les protestataires qui déplorent ainsi le cadre de vie et l’environnement immédiat en dépit des enveloppes dont a bénéficié la commune. De ce fait, ils citent entre autres les projets de revêtement des chaussées pour lequel une enveloppe de 9 milliards de centimes a été dégagée, du rond-point et de l’éclairage en LED, plus de 10 milliards de centimes, l’affichage des listes et l’attribution des 600 lots de terrain et plus d’un millier de logements et autres.

Cela étant, le P/APC n’a pas manqué de fustiger certaines pratiques bureaucratiques pour justifier les retards accusés par les projets lors de l’émission « Forum » de la radio régionale d’Oum El Bouaghi, tels le revêtement des rues des cités et quartiers en enrobé.

Il s’agit, selon le P/APC, de l’aval du contrôle financier pour le revêtement des chaussées et la situation similaire pour d’autres projets avec d’autres structures telles l’Office national de l’assainissement (ONA), l’Algérienne des Eaux (ADE)…K. M.

