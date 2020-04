L’Assemblée populaire communale d’Aïn Aden, relevant de la daïra de Sfisef dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, a repris ses activités après trois mois de gel. En janvier, la commune d’Aïn Aden était secouée par un mouvement de protestation des habitants qui ont fermé au cadenas le siège de son APC et interdit aux élus d’y accéder, exigeant le départ de son premier magistrat. La reprise de l’activité a permis à la commission de l’action sociale de l’APC de recenser 420 familles nécessiteuses dont la liste sera approuvée par l’APC, pour les faire bénéficier de la subvention de l’Etat de 10 000 DA. Les protestataires étaient sortis de leur silence et ont crié leur mal-vie en absence de toutes les commodités et aussi pour exiger d’attribuer à leur commune les projets de développement pouvant créer des emplois et résorber quelque peu le chômage, ainsi que de structures publiques pour leur éviter le déplacement ailleurs. Ils avaient posé en premier le problème des terrains pour l’auto-construction des logements ruraux et aussi des quotas de logements sociaux locatifs et de satisfaire la demande des jeunes en réalisant un stade de proximité et une maison de jeunes équipée de tout le matériel nécessaire à leur distraction et épanouissement. Ils ont en outre revendiqué de déployer au centre de santé le personnel médical ainsi que les équipements entre autres une ambulance, pour une bonne prise en charge des personnes malades. Les protestataires qui avaient exigé le départ de leur P/APC ont manifesté leur ras-le-bol de l’état défectueux des routes dont ils avaient à maintes fois réclamé leur réfection et leur bitumage et aussi de renforcer l’éclairage public dans les quartiers et de doter les exploitations agricoles de l’électricité rurale. N. B.

