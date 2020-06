L’appel à la grève lancé le 15 juin par le Syndicat national des aides-soignants (Snas) a été «suivi massivement» jeudi dans des établissements hospitaliers, selon les initiateurs de ce débrayage, qui intervient alors que le pays traverse une crise sanitaire sans précédent.

Les aides-soignants affirment, cependant, avoir veillé à assurer le service minimum dans toutes les unités de soins afin de ne pas pénaliser les patients.

Plusieurs hôpitaux dans les wilayas de Saïda, Borj Bou-Arréridj, M’sila, Annaba, Tipasa, Djelfa et Boumerdès ont été, jeudi dernier, le théâtre de sit-in suivis de marche dans l’enceinte des structures de santé, apprend-on du Syndicat des aides-soignants.

Les paramédicaux ont brandi lors des sit-in des pancartes et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire «santé malade», «halte à la négligence» ou encore «tous concernés», ajoute-t-on de même source.

Le syndicat, qui juge que la «tutelle ne manifeste aucune volonté réelle de satisfaire» leurs revendications, compte renouer avec la protestation le 2 juillet avec une grève générale.

Toutefois, il indique avoir été contacté par le chef de cabinet du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en vue «de négocier nos revendications».

Or, le syndicat dit avoir «décliné l’invitation», car les revendications soulevées ont besoin d’être «satisfaites concrètement» et «non de concertations», ajoute le Snas.

Les aides-soignants appellent entre autres à «la révision et l’aménagement du statut actuel de la profession d’aide-soignant, l’instauration d’un système de formation périodique et de promotion au profit de l’ensemble des aides-soignants.

Aussi, ces derniers exigent l’amélioration de leur niveau de formation et de définir avec précision les tâches de cette catégorie de travailleurs. Le Snas exige, également, le classement de la profession d’aide-soignant dans la catégorie des métiers à haute pénibilité, ainsi que l’amélioration des conditions de travail, en assurant les moyens matériels et humains nécessaires.

Les travailleurs du corps médical

et paramédical en grève le 6 juillet

Par ailleurs, les travailleurs du corps médical et paramédical font cause commune. Ils se donnent rendez-vous pour un débrayage le 6 juillet prochain, sans écarter toutefois la possibilité de durcir leurs actions dans le cas où la tutelle ne répond pas positivement à leurs revendications.

Dans un communiqué rendu public, médecins spécialistes, résidents, généralistes, pharmaciens, dentistes, paramédicaux, étudiants du corps médical et paramédical, « sans affiliation» syndicale, ont décidé de «s’unir et s’activer afin de se réapproprier notre dignité et de faire entendre notre voix, qui a été trop longtemps ignorée et détournée par des syndicats usurpateurs et non représentatifs».

Les rédacteurs du préavis de grève, dont une copie a été envoyé à la tutelle, trouvent que la colère des professionnels de santé est «de plus en plus exprimée et visible vis-à-vis du manque flagrant des moyens les plus essentiels à la pratique» de la profession.

C’est dans ce sens que les professionnels du corps médical et paramédical comptent entamer un sit-in le 6 juillet au niveau de chaque structure hospitalière des 48 wilayas. En cas de «non-satisfaction» des revendications soulevées, les grévistes entameraient une grève nationale générale le 22 juillet, avec l’assurance «d’un service minimum pour les cas d’urgence et grave».

Ces derniers revendiquent de sortir du système de la fonction publique et créer une fonction publique hospitalière. Ils réclament par ailleurs une augmentation des salaires des fonctionnaires à raison de 300% en rectifiant la loi fondamentale de rémunération, ainsi qu’une augmentation de la bourse allouée aux étudiants et à ceux recrutés directement après l’obtention de diplôme.

Enfin, ils demandent l’amélioration des conditions de travail, tout en leur assurant «le logement, le transport et la restauration ainsi que la mise à disposition de toutes fournitures et matériels requis».

