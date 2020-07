Les aides-soignants diplômés des établissements privés de formation paramédicale, touchés par le chômage, devraient observer aujourd’hui un sit-in devant les directions de santé publique à travers le territoire national. Cette action de protestation a été décidée par le bureau national de la commission nationale des diplômés des écoles privées afin d’exiger des postes d’emploi et l’application de la dérogation de la promotion de 2019, apprend-on de Mohamed Guerracha, porte-parole de ladite Commission relevant du Syndicat national des aides-soignants (Snas).

Les nouveaux diplômés, rappelle M. Guerracha, avaient envoyé des courriers au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH) le 19 février et le 22 juin derniers contenant une plateforme de revendications. Mais ces courriers sont restés «sans suite», déplore notre interlocuteur. Le 11 juillet dernier, la tutelle, le Premier ministère et la direction de la Fonction publique ont été destinataires d’une correspondance leur annonçant l’action d’aujourd’hui et menaçant de passer à l’escalade dans la protestation, dans le cas où la tutelle ne répond pas aux revendications exprimées. «Près de cinq mois après notre première correspondance au MSPRH, nos revendications ne sont toujours pas prises en charge», dira M. Guerracha.

Le syndicat demande, en particulier, d’ouvrir des postes budgétaires et d’inclure les sortants des écoles privées dans le plan du ministère de la Santé, au même titre que les diplômés des établissements publics. Ce qui leur permettrait de décrocher un emploi, a-t-il justifié. Les aides-soignants considèrent qu’ils sont marginalisés par les autorités concernées. Ceci d’autant qu’ils disent suivre des formations au coût de 250 à 300 millions dinars dans les écoles privées, sans pour autant bénéficier des mêmes chances de travail que les aides-soignants issus des écoles publiques. Et dans le meilleur des cas, ils ont droit à des emplois «instables», dénonce encore leur représentant syndical, précisant qu’ils sont «des milliers à ne pas trouver d’emploi alors qu’ils reçoivent des formations de qualité.»

Même en se tournant vers le secteur privé, «ils se voient exiger des dérogations de la tutelle pour pouvoir être embauchés», poursuit M. Guerracha, rappelant que la promotion 2019 des aides-soignants formés chez le privé compte 1 900 diplômés, qui sont toujours sans emplois, alors que «nous sommes sortis des écoles agréées par l’Etat, et avons suivi le même programme que les écoles publiques», déplore-t-il. D’où l’appel réitéré pour l’application de la dérogation pour la promotion de 2019, comme cela a été le cas pour les anciennes promotions. Les aides-soignants exigent également «d’abroger le système de dérogation» pour les sortants des écoles privées, car «il n’est pas cité dans le Journal Officiel», ajoute notre interlocuteur.

Ils promettent, à l’occasion, de rester «mobilisés» si leurs revendications ne sont pas prises en charge. «Dans le cas où la tutelle ne réagit pas à nos revendications, à travers un communiqué officiel, on ne

cessera pas d’observer des actions de protestation», prévient M. Guerracha.<

Articles similaires