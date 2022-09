Le collectif des cinéastes algériens s’interroge sur le temps pris par la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, pour rencontrer les professionnels du cinéma afin de discuter de leur métier et des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il demande des explications sur l’après-Fonds national pour le développement de l’art, de la technologie et de l’industrie cinématographique (FDATIC) et les moyens que le département de la Culture et des Arts compte développer pour financer la création cinématographique

Par Farid Aïnouche

Le collectif des cinéastes algériens a adressé, hier, une lettre ouverte à la ministre de la Culture et des Arts. Ce document, le deuxième du genre, a été rendu public. Il reprend cependant les mêmes mots d’inquiétude et d’«avertissement» sur le «danger immédiat» qui menace la création et la production cinématographiques dans notre pays.

Dans sa lettre ouverte du 14 septembre 2022, le collectif s’interroge sur le peu d’empressement de la ministre du secteur, Soraya Mouloudji, qui vient d’être reconduite dans ses fonctions à l’occasion du récent remaniement gouvernemental, de recevoir les membres du groupe et, plus généralement, les professionnels du cinéma. Les signataires de la lettre, une vingtaine de cinéastes, constatent une contradiction entre la déclaration de la ministre d’être à l’écoute de la profession et de n’avoir pas encore pris l’initiative de les rencontrer et de discuter avec eux des difficultés du métier.

Pour le collectif, il n’y aura pas de politique publique d’encouragement du cinéma en Algérie sans concertation et discussion avec les concernés. Ses membres demandent à la ministre des précisions sur ses récentes déclarations, le 17 août dernier, sur les mesures qu’elle compte prendre après la suppression du FDATIC.

«Aucun fonds public n’a été créé pour compenser le FDATIC, mais vous avez annoncé (…) la réinstallation du dernier comité de lecture et la prolongation de son mandat, ouvrant la porte au dépôt de nouveaux projets», écrit le collectif. Ses membres s’interrogent «jusqu’à quelle date le mandat de ce comité de lecture sera-t-il prolongé ? Quand sera-t-il en mesure de se pencher sur les projets de films déposés en 2021 et dont les auteurs, Yanis Koussim, Yacine Bouaziz et d’autres, attendent une réponse depuis la disparition du FDATIC ? Le collectif appelle la ministre à des éclaircissements concernant le paiement des «dernières tranches de soutien» financier dégagées par le FDATIC aux films déjà réalisés, à l’exemple de “Al Akhira” de Damien Ounouri et Adila Bendimerad. Il l’interpelle également sur le sort des projets ficelés et qui attendent l’argent nécessaire pour passer au tournage. Autres questions du collectif, y aura-t-il un autre fonds d’aide à la place du FDATIC ? Et quel serait son «budget» ?

Le collectif met en garde la ministre de voir les difficultés que rencontrent les professionnels menacer la création cinématographique et d’en faire un «écran noir». n