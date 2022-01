L’agence des Nations unies pour l’aide aux réfugiés palestiniens (Unrwa) a lancé hier mardi un appel à la communauté internationale en vue de récolter 1,6 milliard de dollars cette année, afin de faire face au déficit budgétaire chronique. Son commissaire général, Philippe Lazzarini, a souligné que l’Unrwa était confrontée à une «insuffisance budgétaire chronique (..) qui menace sérieusement ses capacités à maintenir ses services». «La somme que l’Unrwa demande pour 2022 contribuera directement au bien-être des réfugiés palestiniens, aux efforts pour combattre et contenir le Covid-19 et à la stabilité régionale», a-t-il déclaré dans un communiqué publié par l’Unrwa en marge d’une conférence de presse. Fin 2021, l’Unrwa avait déjà averti que ses difficultés budgétaires menaçaient la continuité de ses programmes dans ses trois activités principales — l’éducation, la santé et la protection sociale. Les problèmes de l’Unrwa ont commencé après que son principal contributeur, les Etats-Unis, a retiré son financement sous l’ancien président Donald Trump. La nouvelle administration de Joe Biden a déclaré l’année dernière qu’elle rétablirait l’aide aux Palestiniens via le financement de l’Unrwa. L’organisme onusien gère notamment quelque 700 écoles où sont scolarisés 550.000 filles et garçons, ainsi que des établissements de soins pour les réfugiés palestiniens. Au total, l’Unrwa fournit une aide à plus de cinq millions de réfugiés palestiniens enregistrés auprès d’elle, dans les Territoires palestiniens, en Jordanie et au Liban. L’agence de l’ONU a été créée en 1949, un an après la création d’Israël, pour aider les plus de 750.000 Palestiniens qui ont fui ou ont été expulsés lors de la guerre de 1948, ainsi que leurs descendants.

Articles similaires