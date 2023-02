Un communiqué des services du Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a indiqué vendredi 10 février que l’Algérie a décidé de faire un don de 30 millions de dollars à la Turquie et de 15 millions de dollars à la Syrie. Cette aide a été décidée par le chef de l’Etat, M. Tebboune, en solidarité avec les deux pays touchés par la catastrophe de lundi dernier. Par ailleurs, le chef de l’Assemblée populaire nationale(APN), Brahim Boughali a tenu jeudi 9 février une réunion de concertation avec les présidents des groupes parlementaires» pour examiner la possibilité d’apporter une aide supplémentaire aux sinistrés du séisme» qui a frappé la Turquie et la Syrie. Au cours de cette réunion, indique un communiqué de l’APN, il a été proposé de faire don aux sinistrés d’une partie du budget de l’Assemblée d’ouvrir un compte bancaire pour la collecte des dons des associations et des citoyens désirant contribuer à cette initiative, et d’envoyer une caravane médicale qui dispose de députés médecins en mesure d’apporter leur aide».

Il a été proposé également de tenir une réunion virtuelle du bureau de l’Union des conseils des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) que préside l’Algérie, avec pour objectif d’exhorter les autres parlements des pays musulmans à apporter leurs aides à ces deux pays. Au terme de la réunion, il a été convenu de la tenue, aujourd’hui dimanche, d’une deuxième réunion de concertation pour définir le type d’aide et le mode d’acheminement.

Articles similaires