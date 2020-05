Le transport spécial du personnel médical et des services vitaux et des Epic de la wilaya d’Alger sera maintenu aux horaires prévus pendant les deux jours de l’Aïd el-Fitr, a indiqué mercredi l’Etablissement public de Transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa). « Suite aux mesures prises par les pouvoirs publics pour l’arrêt de la circulation routière visant le renforcement des mesures de confinement partiel pour les deux jours de l’Aïd el-Fitr, l’Etusa vous informe que le transport spécial du personnel médical et des services vitaux et des Epic de la wilaya d’Alger sera maintenu aux horaires prévus« , lit-on dans le communiqué.

