La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé, à l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Fitr, des dispositifs composés de patrouilles motorisées et pédestres outre la mise en place de points de contrôle, a indiqué lundi un communiqué de ce corps de sécurité. «En prévision de la célébration de l’Aïd El-Fitr, des dispositifs sécuritaires composés de patrouilles motorisées et pédestres ont été mobilisés outre la mise en place de points de contrôle pour une présence permanente et continue sur le terrain en vue de protéger les personnes et leurs biens, notamment dans les endroits qui connaissent une forte affluence des familles durant les deux jours de l’Aïd», a précisé la même source. Dans le même cadre, les formations en charge de la sécurité routière seront renforcées par un dispositif devant assurer la fluidité de la circulation au niveau des routes principales et secondaires qui enregistrent un dense trafic en pareilles occasions, ajoute le communiqué qui fait état, en outre, de l’appui de ces dispositifs par des hélicoptères de la Sûreté nationale, a ajouté la même source. La DGSN rappelle le numéro vert 1548 mis à la disposition des citoyens pour tout signalement.

