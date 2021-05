Selon le président de l’ANCA, 55 042 commerçants et prestataires de services publics assureront les permanences durant les fêtes de l’Aïd El Fitr. Ce dernier, qui se prononçait hier sur la chaîne TV El Bilad, a précisé que 6 000 boulangeries et 35 000 détaillants en produits alimentaires ainsi qu’en fruits et légumes maintiendront leur activité durant les fêtes. Hadj Tahar Boulenouar a, par ailleurs, indiqué à cette même occasion que son association a lancé un appel à l’ensemble des commerçants de détail à se conformer au programme de performance «afin que soit assuré un service minimum qui ne pénalise pas les consommateurs». De son côté, le ministère du Commerce rapporte à ce propos, dans un communiqué rendu public hier, qu’un programme de permanence a été élaboré «à l’effet d’assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires de large consommation et services», mentionne cette même source. Ainsi, «la permanence concerne 5 886 boulangers, 30 752 commerçants activant dans l’alimentation générale, fruits et légumes, 12 953 dans les activités diverses et 451 unités de production, 131 laiteries, 276 minoteries et 44 unités de production d’eaux minérales, conclut le communiqué.

