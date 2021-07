Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu dimanche un appel téléphonique de son homologue tunisien, Kaïs Saïed, qui l’a remercié pour soutien apporté par l’Algérie à la Tunisie dans sa lutte contre la pandémie Covid-19, et lui a présenté ainsi qu’au peuple algérien ses vœux à l’occasion de la fête de l’Aïd El-Adha, a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué. « Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce jour un appel téléphonique de son frère, le Président de la République de Tunisie, Kaïs Saïed, qui l’a remercié, en son nom et au nom du peuple tunisien, pour sa solidarité et pour le soutien apporté par l’Algérie à la Tunisie dans sa lutte contre la pandémie Covid-19. A l’occasion de la fête de l’Aïd El-Adha, le président Kaïs Saïed a adressé au président de la République ainsi qu’au peuple algérien ses voeux et ses souhaits de quiétude et de prospérité pérennes », précise la même source. A son tour, le Président Tebbouné a présenté à son frère, le président tunisien ainsi qu’au peuple tunisien ses vœux de prospérité, priant Allah de lever l’épreuve de la pandémie sur les deux peuples frères », a conclu le communiqué.

