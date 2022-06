A moins de deux semaines de l’Aïd El Adha, célébré cette année le 9 juillet, le ministère de l’Industrie a rappelé, hier, que ses services, en collaboration avec les structures d’hygiène, avaient mis en place un programme visant la collecte et la récupération des peaux de mouton. Le secteur de l’industrie, par la voie d’un communiqué de presse citant le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar, explique en ce sens que ce «programme de collecte» a été abordé, dimanche, lors d’une réunion entre le ministre de l’Industrie et des responsables de «plusieurs ministères, de collectivités locales et de structures» concernés. Le secteur de l’industrie considère en ce sens ce programme comme un moyen de récupérer une «ressource» entrant dans l’économie du pays.

L’initiative des pouvoirs publics visant à l’organisation de campagnes de collecte des peaux de mouton remonte à l’année 2018. Le premier responsable du secteur de l’industrie souligne que le but d’une telle organisation était d’ancrer la culture du «recyclage» mais surtout de «promouvoir l’économie nationale», en utilisant au mieux des ressources brutes produites sur le sol national. En moyenne, un million de pièces et près de 500 tonnes de laine sont, chaque année, récupérés et ajoutés aux circuits de production. La collecte de l’année 2022 devrait suivre la même règle, le ministre de l’Industrie, insistant hier sur la nécessité de «réussir l’opération», des points de collectes, mais aussi des moyens de transport et de stockage seraient en ce sens prévus. Quant à l’utilisation finale des peaux collectées, le communiqué explique qu’elles seront «mises à la disposition des tanneries». Programme, qui pourrait toutefois être affecté par la quantité de peaux disponibles, il est à rappeler que les prix des ovins, entre 50 000 et plus de 100 000 dinars, suscitent actuellement certaines réticences des consommateurs. Une situation qui avait poussé le ministre de l’Agriculture et de Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, à affirmer que les prix étaient «abordables» dans certaines régions et devraient encore se stabiliser. Le responsable estimant, en effet, lors de son passage en séance plénière de l’Assemblée populaire nationale (APN), que le marché souffrait d’une certaine «anarchie», invitant en substance les consommateurs à se diriger vers les marchés régulés, dit marchés «Rahma», et d’éviter les points de vente non contrôlés : «Nous avons coordonné avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et les autorités locales des wilayas pour l’organisation de marchés de la Rahma où toutes les conditions adéquates sont assurées».

