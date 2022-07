Reporters : Comment avez-vous reçu la décision de rendre obligatoire le départ à la retraite des enseignants universitaires ayant dépassé l’âge de 70 ans ?

Rouadjia Ahmed : Une telle mesure pourrait se justifier si l’Université algérienne dispose de compétences suffisantes pour encadrer les cohortes d’étudiants qui, après le Bac, s’inscrivent par milliers dans les différentes filières. Or, les données concrètes, tant quantitatives que qualitatives, dont nous disposons, indiquent qu’il existe de graves carences en matière d’encadrement tant pédagogique que scientifique. Ces carences affectent toutes les disciplines, et les nouveaux diplômés formés par les universités algériennes (magisters et doctorats) qui y sont recrutés ne pallient pas, tant s’en faut, ces lacunes. Ils sont eux-mêmes affectés de graves déficits en matière de formation qui les destinaient à l’enseignement ou à la recherche scientifique. Ces déficits dont souffrent ces récipiendaires tiennent à plusieurs facteurs, dont les plus saillants sont les notes de complaisance ou de mauvaise évaluation de leurs «devoirs» de la part de leurs enseignants au cours des différents cycles universitaires, et aussi au plagiat qui est devenu, depuis la fin des années 1990, un recours systématique pour l’obtention des diplômes (Master, magister, doctorat…).

Compte tenu de ce tableau peu reluisant, pour ne pas dire sombre, de l’Université algérienne, l’envoi à la retraite des enseignants ayant atteint ou dépassé les 70 ans se révèle être le résultat d’une décision à la fois hâtive, irréfléchie et inconséquente. Car, au vu des multiples carences signalées, cette mesure ne fera en vérité qu’aggraver ce déficit d’encadrement pédagogique et scientifique dont souffre gravement l’Université algérienne depuis de longues décennies… Souffrance dont elle ne pourra se guérir qu’en rompant ce cercle vicieux consistant à survaloriser le quantitatif au détriment du qualitatif…



Peut-on dire qu’il s’agit d’une décision administrative qui aura un coût pédagogique ?

Oui, absolument. Car ce qui importe pour la tutelle, et surtout pour tout ministre placé à sa tête par le jeu de la cooptation plus que par les critères de compétence et d’efficacité, c’est faire durer son «mandat» par le biais d’une gestion faite de démagogie, de courbette, d’ordonnance et de mesures administratives simulant «la réforme» ou la «refonte» de l’enseignement. De Rachid Harraoubia, avec son LMD, copié honteusement de la France et de l’Union européenne et appliqué mécaniquement au contexte algérien, en passant par Tahar Hadjar, jusqu’au ministre en exercice, Abdelbaki Benziane, sympathique et réceptif aux mouvements de son département, certes, par contraste avec ses prédécesseurs aussi hautains qu’incompétents, mais qui, néanmoins, s’adonne, pour gérer et réformer son département sinistré, plus au rafistolage et au discours triomphaliste que sur une réflexion approfondie pour transformer de fond en comble le système de l’enseignement et de la recherche en Algérie, système dont l’ankylose n’échappe pas aux observateurs sérieux.

Les mesures qu’il a prises pour expulser au sens propre et au figuré les vieux enseignants de l’Université relèvent justement de ce rafistolage dont la fonction consiste à donner l’impression que la tutelle s’attelle au changement et que le ministre prend à bras-le-corps la chose pédagogique et scientifique de l’Université qu’il présente, contre toute évidence, sous des auspices très favorables…



Que pensez-vous de l’action de la tutelle et de son projet de réforme ?

En dépit de son désir manifeste et de son esprit d’ouverture et de dialogue avec la communauté universitaire, le ministre Abdelbaki Benziane n’a point les coudées franches pour opérer des réformes en profondeur de l’Université, car il est tributaire des structures administratives et idéologiques désuètes et dont la rigidité entrave ses initiatives personnelles. Les directeurs centraux de la tutelle, dont certains ont plus de trente ans dans «la Maison» qu’ils connaissent comme leur «poche», et dont ils dominent les différents rouages, font la pluie et le beau temps. Certaines commissions, comme la Commission universitaire nationale (CUN), qui dépend du DRH, et dont la mission théorique est de promouvoir sur dossier solidement ficelé les candidats aux postes de Maîtres de conférences A et de professeurs de l’enseignement supérieur, se trouvent pratiquement inféodées à ces structures centrales sur lesquelles le ministre n’a qu’un droit de regard formel. Triés plus en fonction du système de cooptation, du clientélisme et de la docilité qu’en fonction de la compétence avérée et de la rigueur scientifique, les membres de la CUN contribuent à la promotion des candidats médiocres qu’ils élèvent au plus haut rang de la hiérarchie universitaire…

Pour ne pas endosser la responsabilité d’une telle dérive, le ministre s’abrite justement derrière cette commission qu’il dit «souveraine». En se lavant les mains de tous péchés «originels», il se disculpe aux yeux de tous. Un seul exemple suffit à illustrer cette dérive quasi mafieuse et qui porte de graves préjudices à l’enseignement et à la recherche scientifique de qualité : des Maîtres de conférence A sont détachés auprès des institutions administratives (municipalités, wilayas, Parlements) pendant de longues années.

Lorsqu’ils réintègrent l’université, ils demandent et exigent même qu’ils soient immédiatement promus aux grades de professeur, alors qu’ils n’ont pas accompli leurs missions enseignantes et de recherche dont la durée est fixée par la loi à cinq ans. Que dit cette loi inscrite dans le statut de l’enseignant chercheur ? Que pour passer de Maître de conférences A à professeur de l’enseignement supérieur, il faut non seulement accomplir pleinement sa mission pédagogique pendant une durée de 5 ans, mais il faut aussi avoir publié au moins un ou deux articles dans des revues scientifiques indexées, et donc reconnues sur le plan national et international, comme étant de haute facture.

Or, l’écrasante majorité des enseignants, du moins ceux des sciences sociales et humaines, n’ont jamais rien publié de tel. Ils sont passés pourtant, et sans transition, de Maître de conférences A à professeur avec des articles factices, plagiés, qu’ils ont versés dans des dossiers «scientifique» et «pédagogique» bâclés, mais que «les experts» de la CUN s’empressent de «valider».

J’ai l’exemple, entre mille, d’une enseignante dont je tais le nom, qui n’a effectué que deux ans et neuf mois d’enseignement à l’université. A son retour de la mairie où elle était détachée, elle demande à son établissement d’origine – et ceci après plusieurs années de coupure avec l’enseignement et la recherche – d’être admise automatiquement au corps des professeurs d’université. Elle essuie un refus motivé par le vice-recteur chargé de la recherche. Non contente de ce refus, elle introduit un recours auprès de la DRH du ministère qui lui donne gain de cause !

Voilà une tutelle qui ne respecte ni la réglementation, dont elle est supposée être la gardienne, ni les mesures prises légalement par les structures qui lui sont subordonnées (universités) ! Comment est-il possible de faire bouger les choses quand la tutelle fonctionne comme un point mort en mettant des bâtons dans les roues de ceux qui veulent que l’esprit de loi et la compétence priment sur l’incompétence, l’incurie et la gabegie ? Quand la tutelle dispense de son obligation cette catégorie de «détachés», la Fonction publique, elle, leur accorde des dérogations pour qu’ils passent le cap. Mais la question qui se pose est en vertu de quel droit ces deux institutions accordent dispenses et dérogations à des parasites sociaux ? A des individus quasi stériles au plan de la production pédagogique et scientifique ? La question reste suspendue à une incertitude absolue.



Que faire dans ce cas pour extirper l’Université du marasme dans lequel elle se débat ?

Le remède à cet état de chose, à ce marasme profond, réside à mon sens dans une refonte profonde du système éducatif algérien. Cette refonte devrait inclure aussi bien le contenu de l’enseignement, ses méthodes de transmission du savoir, que l’esprit critique que ces méthodes devraient mettre en jeu. L’éducation de masse ou, autrement dit, la démocratisation de l’enseignement qui permet à tout le monde, y compris aux médiocres, d’accéder à l’université en obtenant des diplômes de «doctorats» et d’ingénieurs de je ne sais quelle spécialité, devrait être abandonné au profit de la sélection par la compétition et l’effort personnel. En d’autres termes, le primat devrait être accordé à la qualité au détriment de la quantité. Sans ce passage du quantitatif vers le qualitatif, l’Université algérienne ne pourra jamais se mettre au diapason des universités des pays avancés.

A l’heure de la mondialisation et de la compétition féroce que se livrent les différents pays en vue de la suprématie scientifique, technologique et économique, l’Algérie devrait, pour ne pas rester à la traîne de ce mouvement d’expansion tous azimuts, rompre en visière avec la démocratisation de l’enseignement qui a rendu nos écoles, nos collèges, nos lycées et nos universités de véritables «assistances sociales» plutôt que des écoles d’éducation fondées sur l’effort et l’esprit critique. <