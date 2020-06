L’ancien chef de gouvernement et ex-patron du RND, Ahmed Ouyahia, a fait parler de lui au détour de sa présence aux funérailles de son frère Laifa, décédé dimanche suite à un malaise qui l’a terrassé au cours du procès d’Ali Haddad et dans lequel est impliqué son frère.

Incarcéré depuis plus d’un an suite à sa condamnation dans plusieurs affaires de corruption, la présence d’Ouyahia au cimetière de Garidi (Kouba) a fait le buzz sur les réseaux sociaux où les images diffusées par les internautes et montrant l’ancien chef de gouvernement les mains menottées et sous haute escorte des éléments de la Gendarmerie nationale ont été fortement commentées.

Le juge du Tribunal de Sidi M’hamed à Alger avait accordé une «autorisation exceptionnelle» à l’ancien Premier ministre pour quitter la prison le temps de la cérémonie d’enterrement de son frère.

N. B.

