Propos recueillis par K. R.

«C’est un discours présidentiel à la fois ancien et nouveau. Il a clarifié ce qu’il attend des walis. Il nous a accordé toutes les prérogatives et toute la responsabilité pour suivre et développer l’activité économique et améliorer l’image du wali auprès des citoyens. Il convient de reconnaitre que la promulgation de la nouvelle loi sur l’investissement a mis du temps. Nous avons profité de cette période pour assainir le foncier industriel. Le chantier est terminé et nous avons récupéré 45 hectares. Mais nous poursuivons l’opération d’assainissement dans le cas de dossiers de cessions de terrains qui nécessitent leur traitement par voie de justice.

Nous recensons 13 projets industriels débloqués ou entrés en service après la levée des obstacles à leur entrée en exploitation. Parmi les grands projets d’investissement en cours de réalisation dans la wilaya figure le terminal à conteneurs de Djen Djen qui est en voie d’achèvement (ndlr, qui accroîtra de façon sensible la capacité de transport portuaire du pays et qui pourrait constituer un hub pour les marchandises à destination de l’Afrique avec une capacité de traitement de 20 à 30 millions de tonnes/an de marchandises et pouvant accueillir de gros navires de plus de 200 000 tonnes). Les difficultés rencontrées dans ce projet ont, actuellement, été aplanies. La société coréenne chargée de la réalisation de ce méga projet compte reprendre les travaux qui tirent à leur fin. Il sera mis en service en 2023, voire au plus tard en 2024.

