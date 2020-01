Le comité d’experts chargé de réviser la Constitution commence ses travaux aujourd’hui afin de formuler des propositions au président de la République dans un délai de deux mois. Son président, Ahmed Laraba, a indiqué que des propositions concrètes sur l’équilibre des pouvoirs et la traduction des revendications du mouvement populaires sont, entre autres, attendus par M. Tebboune.

«L’équilibre des pouvoirs est une question sur laquelle le Président a mis l’accent dès son investiture. Elle est au cœur de la mission qui a fixé le cadre d’intervention de notre comité, en plus de nombreuses autres questions, dont la traduction des revendications populaires», a-t-il déclaré, hier, sur les ondes de la Radio nationale. Il a profité de cette occasion pour «lever un certain nombre de malentendus et d’équivoques», selon lesquels le comité allait «jouer le rôle d’une constituante», affirmant que «ce n’est pas le cas» et qu’«il suffirait de lire attentivement la lettre de mission du Président pour se rendre compte que c’est un comité chargé non pas d’adopter mais de faire des propositions» selon les axes tracés par le Président. Le comité peut également formuler des propositions concrètes qui ne sont pas mentionnés dans les axes définis.

Reconnaissant que l’équilibre des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) est une question importante, il fera remarquer que «la Constitution a également d’autres dimensions (qu’il s’agisse de la Constitution algérienne ou celle d’autres Etats)» et que le Président suggère, dans le quatrième axe, «le renforcement du pouvoir de contrôle du Parlement de l’Exécutif, du Premier ministre ou du chef de gouvernement». Ne voulant pas trop faire le jeu des comparaisons avec d’autres pays, il dira : «On ne définit pas in abstracto les constitutions, il faut tenir compte du réel, d’un certain nombre de données et des revendications exprimées». A une question sur la réduction des pouvoirs du Président et les différents régimes qui pourraient correspondre à l’Algérie, il répond que «c’est peut-être le régime semi présidentiel car c’est celui qui s’accommode fort bien de la réduction des pouvoirs du Président».

Alors que le pays entame la huitième révision de sa Constitution depuis l’indépendance, «il faut, aujourd’hui, procéder à un bilan des insuffisances, des déviations, des détournements de la règle constitutionnelle et essayer de trouver des garde-fous en songeant, par exemple, à renforcer le contrôle du Parlement sur l’Exécutif et le rôle du juge qui, de par le monde, devient de plus en plus important car considéré comme le gardien du respect des droits de l’Homme et des libertés publiques», a estimé le professeur en droit constitutionnel.

Il explique, concernant la mission du comité qu’il dirige, que «l’évolution du droit combine à la fois rupture et continuité. La période de ce qu’on appelait «faire table rase» n’existe pas. On ne peut pas partir d’une page blanche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la lettre de mission : maintenir un certain nombre de règles relatives aux principes généraux de la société algérienne et que le Président n’a pas demandé à revoir».

Sur la question de la limitation du nombre des mandats présidentiels, M. Laraba suggère qu’il faudrait trouver des techniques juridiques qui pourraient effectivement figer la question de limitation des mandats, en relavant, toutefois que «cette limitation existait dans la Constitution de 1996, mais cela n’a pas empêché qu’elle soit soumise à la révision en 2008». Evoquant la question de l’immunité, il a souligné que «le droit relatif à l’immunité ne doit pas continuer d’exister de la sorte, car il y a eu des abus considérables. Il faut trouver les moyens juridiques pour que cette question soit absolument circonscrite». Interrogé si le président de la République pourrait être justiciable, il a affirmé que «c’est envisageable», tout en se demandant s’il ne fallait pas aller vers la suppression de la Haute Cour.

La révision de la Constitution est venue suite aux revendications populaires et face à la situation de vide constitutionnel qu’a connu le pays après le 22 février dernier. Faut-il pour autant amender à chaque fois la Constitution pour l’adapter au contexte que nous vivons ? M. Laraba répond que «le droit d’une manière générale et le droit constitutionnel doivent être en harmonie avec le réel, c’est-à-dire avec les revendications populaires», étayant ses propos par des exemples de pays, dont le Portugal qui a révisé sa Constitution 8 fois depuis 1976 et la France qui a modifié la sienne 24 fois de 1958 à 2008. «En d’autres termes, la révision des constitutions est dans l’ère du temps, car il y a une nécessité d’adapter le droit.

Ce n’est plus quelque chose de sacré et d’immuable, mais il doit s’adapter aux évolutions de la société. En somme, les constitutions enregistrent les actions changeantes de la société», a-t-il conclu.

Articles similaires