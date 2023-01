Entretien réalisé par Nordine Azzouz

Reporters : Slimane Benaissa a commencé à publier ses Mémoires qu’il intitule «Récit autobiographique». Cela nous rappelle que peu de nos grands auteurs, metteurs en scène, comédiens et autres ont laissé de véritables traces écrites, sonores ou filmées de leur vie et de leur expérience d’hommes et de femmes de théâtre. Y a-t-il une explication à cela ?

Ahmed Cheniki : C’est vrai que dans notre pays, il y a encore trop peu de témoignages et de mémoires en rapport avec le passé ou le présent. Beaucoup de responsables politiques, d’acteurs du mouvement national ou d’artistes n’écrivent pas ou n’ont pas les moyens de le faire. Comme ailleurs, ils peuvent être aidés par des gens qui en ont les moyens. Parfois, si ce n’est pas souvent, ils lisent peu ou ne lisent pas du tout. L’oralité investit les travers du témoignage. Ce serait bien que nous apprenions à faire parler des témoins et des acteurs du mouvement national, des politiques, des artistes, des intellectuels. Les structures étatiques chargées des questions de mémoire et d’Histoire ne le font pas. Souvent, on se gargarise de mots par rapport à ces questions historiques et mémorielles. La mémoire se meut en une affaire politique.

Ces deux dernières décennies, des acteurs et des témoins de la guerre de libération commencent certes à écrire. C’est trop peu. Moins de 250 ouvrages. Alors qu’en France, il y a plus de 5 000 livres de témoignages et de mémoires. Ceci pour dire qu’ici, on parle trop sans réaliser grand-chose. La même chose pour les arts, la littérature et le théâtre, trop peu de textes autobiographiques, de mémoires ou de témoignages ont été publiés. D’ailleurs, les femmes et les hommes de théâtre n’ont pas où mettre leurs documents, leurs archives. Il n’y a aucune structure qui s’intéresse à la documentation et à l’archivage des documents de théâtre et des autres arts, la littérature, le cinéma, les arts traditionnels, les objets archéologiques, la peinture, la sculpture, etc. C’est le vide.

Au théâtre, il y eut heureusement, contrairement aux autres disciplines, un certain nombre de témoignages et d’écrits de quelques artistes donnant, à travers leur parcours, une lecture personnelle de la vie théâtrale. Je pense aux travaux de Mahieddine Bachtarzi, Allalou, Derdour, Rouiched, Hilmi et bien d’autres. La mise en place d’un véritable centre de documentation et d’archivage du théâtre et des arts vivants est fondamentale. C’est triste, on parle tout le temps de mémoire et d’Histoire, on voudrait même tourner un film avec un argent fou sur l’Emir Abdelkader ou réaliser des pièces ou des films «historiques» de commande que trop peu de gens voient parce que souvent mal ficelés, alors que l’essentiel n’est pas fait.



L’exception, c’est Mahieddine Bachtarzi qui nous a laissé un témoignage important où il retrace en trois volumes son expérience théâtrale et d’homme de spectacle. Il n’y a pas d’équivalent au modèle mémoriel qu’il nous a légué sur l’histoire du théâtre national telle qu’il l’a vécue, vous confirmez ?

Le travail entrepris par Mahieddine Bachtarzi est important. C’est une lecture, certes trop subjective, mais intéressante dans la mesure où il a tenté de donner à lire une partie de l’Histoire de l’Algérie, ses conditions d’émergence, ses origines, son évolution. Bachtarzi était un ministère de la culture à lui tout seul. Il a laissé de grands paquets d’archives. Il conservait tout. Tout ce qui se rapportait au théâtre, à la musique et même aux autres arts. J’ai eu la chance d’aller chez lui et de voir tous ces trésors. C’est extraordinaire. Ces documents restent encore à la maison. Les ayants-droits refuseraient, me dit-on, de déposer ces documents, de peur qu’ils disparaissent. Ces craintes ont poussé de nombreux écrivains et hommes de théâtre à refuser de déposer leurs documents dans une structure algérienne. Dib et Kateb Yacine, par exemple. Il y en a beaucoup d’autres.



Imaginons un instant que cette figure importante de l’histoire du théâtre dans notre pays n’ait pas écrit ses Mémoires, qu’est-ce qu’on aurait raté ?

Il y a heureusement quelques témoignages, mémoires, en dehors de Mahieddine Bachtarzi. Oui, mais c’est vrai, ce qu’a laissé Bachtarzi est fondamental. C’est grâce à lui que d’autres ont rédigé leurs mémoires. Sans Bachtarzi, on n’aurait jamais eu le théâtre tel que nous l’avons aujourd’hui. Tout passait par lui. C’était un homme-orchestre. Il était au centre de toute l’activité théâtrale et artistique en Algérie. Il faut aussi rendre hommage à Arlette Roth qui a pu justement le faire parler pour les besoins de sa thèse. C’était la première thèse sur le théâtre soutenue en 1966 à Aix-en-Provence. Puis, par la suite, tout le monde s’était mis à reproduire ses informations. Beaucoup de thèses et de mémoires de magister n’ont finalement été que de simples reproductions. Ici, en Algérie, à part Miliani Hadj et quelques rares historiens, les universitaires ne se déplacent pas dans les centres de recherche d’ici et d’ailleurs, en France particulièrement. Nous avons souvent affaire à des «thèses de thèses».

La question de la recherche historique reste encore piégée par des préalables politiques qui détournent le travail de l’historien de sa fonction de quêteur et de chercheur de terrain. Il y a, bien entendu, quelques rares travaux intéressants qui vont au fond des choses, interrogent les faits, les documents et les archives, diversifient les sources, n’évacuent pas les conditions d’émergence, le rapport au politique et aux relations sociales.



Les Mémoires de telle ou telle figure du théâtre ne suffisent pas à tout saisir de son histoire, de son époque et des enjeux qui l’ont marqué. La rareté de tels écrits nous ramène tout de même à la grande question des archives, des sources et de leur utilisation par le monde universitaire et par les médias quoique ces derniers paraissent de moins en moins motivés à dépasser la simple besogne de l’échotier. Comment des chercheurs comme vous qui travaillent et écrivent beaucoup sur le théâtre algérien, notamment au CRASC, font-ils aujourd’hui pour aller chercher la matière dont ils ont besoin pour leurs articles de fond ou pour leurs thèses sur tel sujet ou telle figure se rapportant à l’art dramatique dans notre pays ?

Le travail du chercheur est ardu, difficile. La presse (écrite et audiovisuelle) reste l’élément central qui alimente les chercheurs. Des centaines de titres pourraient être consultés. Avant l’Indépendance, on dénombrait plus d’une centaine de titres qui ont évoqué le théâtre et qui peuvent témoigner de l’événement théâtral : quotidiens, journaux d’opinion, hebdomadaires, journaux nationalistes. C’est pour cette raison que le chercheur devrait justement interroger ces sources, ne pas les accepter telles quelles parce qu’elles sont l’expression d’un discours idéologique précis. Mais faut-il déjà faire l’effort de les chercher et ne pas tomber dans le travers de la passive reproduction d’éléments tirés exclusivement d’autres thèses, de mémoires ou d’ouvrages.

En Algérie, il n’est nullement possible de se passer des «mémoires», notamment les travaux de Bachtarzi, Derdour et Allalou, qui sont, il ne faut jamais le perdre de vue, des points de vue, une parole subjective. Le chercheur consulte plusieurs types d’archives, en Algérie et à l’étranger, sonores, audiovisuelles, témoignages, presse… Il est tout à fait indiqué de chercher et d’interroger les documents puisés dans les archives françaises (Archives des préfectures d’Alger, de Constantine et d’Oran conservées au Centre des archives d’Outre-mer à Aix-en-Provence, Série F : Police et maintien de l’ordre, CAOM ou Centre des archives d’Outre-mer dépendant du Service historique de la défense de Vincennes ; Archives nationales françaises dans les sites de Paris (Caran) et de Fontainebleau (CAC), maintenant à Pierrefitte ; Aix-en-Provence, BNF, Archives de la sous-direction aux spectacles et à la musique, INA, Sacem, Fonds Raymond-Hermantier, Cordraux, Baëlac…). Les archives algériennes (Archives dans les mairies et des théâtres municipaux), maigres, ministère de la Culture, Communes, Théâtre national et théâtres régionaux, -Fonds du GPRA, pauvre, Fonds des archives de wilaya (presse et les fonds des associations de la préfecture d’Alger, du moins les fonds qui ne sont pas au Caom…). Comme chacun sait, le théâtre était très lié au mouvement national, c’est pour cette raison qu’il serait bon de retrouver les archives des scouts, du PPA, du PCA, du MTLD, du GPRA. Les fonds personnels constituent un élément important. Beaucoup d’archives ont disparu, ou des témoins clé qui n’ont pas laissé de traces, troupes, théâtres dont certains n’existent plus.

Même les archives concernant le théâtre de l’immigration posent problème. Les amateurs sont très peu portés sur la conservation des traces écrites et audiovisuelles. Il y a, certes, le musée de l’immigration de la Porte dorée, ouvert en 2007, qui devrait conserver et recueillir les archives, mais les fonds semblent pauvres. Il faut savoir que le palais de la Porte dorée, musée des colonies depuis l’exposition coloniale de 1931, dont les fresques intérieures et la façade illustrent encore le discours colonial de l’époque. En dehors du musée, il est possible de trouver quelques traces qui témoignent de l’actualité du théâtre de l’immigration : les archives des troupes, El Assifa, Nedjma, Kahina, sites internet, tournées de Kateb Yacine, Festival du Théâtre populaire des travailleurs Immigrés (à partir de juillet 1975), les Archives nationales (site de Fontainebleau), les Archives municipales de Suresnes, les fonds Saïd-Bouziri, Cimade, Mogniss-Abdallah et du Mouvement de l’immigration et des banlieues -ces deux derniers étaient encore non inventoriés à l’époque des recherches-, de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) de Nanterre (lettres, plaquettes de présentation des spectacles, articles de presse, affiches, rapports, notes, etc.) L’unique thèse de doctorat est celle de M’Boup Mamadou Moustapha, «L’Action théâtrale des travailleurs immigrés».



Et la question des archives du théâtre, qu’en dites-vous ?

Mon expérience de chercheur et de critique dramatique m’a permis de m’interroger sur les relations flasques entre la trace et l’archive. Le problème de l’archive et de sa reconstruction du savoir à partir de débris et de ruines, reste d’actualité et ne peut être interrogé qu’en relation avec les rapports au pouvoir. Dès qu’on évoque l’archive, on pense directement à la trace, à la marque. Mais qu’est-ce qu’une trace ? Qu’est-ce qu’une marque ? J’aime beaucoup citer Jacques Derrida qui répondait ainsi à une question sur les archives tout en entreprenant une extraordinaire gymnastique consistant à distinguer entre archive et trace. Selon lui, il n’y a pas d’archive sans trace, mais toute trace ne serait pas une archive. Sauf si elle est contrôlée et politiquement sous contrôle. Aucune archive n’est neutre. Il y a censure préalable. Elle ne parle jamais d’elle-même, elle est surveillée. Il ne peut y avoir d’archives sans le contrôle du pouvoir politique. On choisit ce qui doit faire mémoire. On parle de plus en plus de «conciliation» ou de «guerre» des mémoires comme si on pouvait distinguer strictement telle ou telle mémoire. On confond souvent mémoire et histoire. J’ai l’impression que certains historiens en France et en Algérie se trompent de discipline en parlant de «réconciliation» ou de «guerre»

La frontière entre l’attitude historique et l’entreprise mémorielle s’illustre paradoxalement à la fois par une étroite rencontre et une large distance, mettant en jeu une objectivité illusoire et une subjectivité assumée. La vérité serait donc improbable, donnant à voir une volonté de mettre en œuvre des lectures critiques d’un fait, sujet à interprétation par les acteurs et les témoins du moment. L’oubli est un élément central de toute relation mémorielle ou historique. Il peut être volontaire, légitimant une opération idéologique, comme il pourrait être une faille mémorielle. C’est un élément fondamental constituant un grand obstacle à toute entreprise de réappropriation historique, il est le lieu essentiel de la vulnérabilité des espaces mémoriels et historiques. L’Histoire a ses méthodes et ses épistémès, son objet et ses outils, elle est réfractaire à son assujettissement à tout pouvoir politique. Il y a un problème. On ne peut parler ni de «récit national», ni d’Histoire commune». L’historien devrait être autonome.

Je ne crois nullement à un figement mémoriel, à des représentations monolithiques. Les mémoires collectives, elles sont d’ailleurs plurielles, sont en construction continue, au-delà des limites culturelles. Des «voix assiégeantes» traversent toute mémoire qui est aussi complexe que les hommes. Dans cet entrelacs mémoriel fait d’imbrications de traces, de faits, de temps et de récits pluriels et fortement marqué par l’inconscient colonial, ce «lieu catalytique de la différence» (Derrida), est-il permis d’isoler des mémoires comme si c’étaient des marchandises ou des objets ? Toute mémoire est active, traversée par les jeux de la représentation et du présent qui en esquisse continuellement les contours. Comme d’ailleurs l’Histoire qui est, certes une discipline pragmatique, mais qui reste prise par les jeux de la rigueur.

J’ai appris dans mon travail sur l’Histoire du théâtre et des arts que c’est au chercheur d’entreprendre un travail de déconstruction faisant parler l’archive et ses ruines, rendre les silences parlants et se dire que la mémoire est inondée par les oublis volontaires ou involontaires. Dans le cas du théâtre en Algérie ou dans l’immigration, les archives ne sont nullement absentes, c’est vrai qu’il y a des manques, mais elles sont plutôt disséminées. J’ai été personnellement confronté à la présence de ruines qu’il fallait déconstruire, interroger, placer dans leur contexte et leur donner la possibilité de dire l’événement. Parler, c’est déjà un exploit, dire devient une gageure.

La trace peut, en fin de compte, s’avérer vide de signification ou marquée par les jeux du politique et du policier. C’est là où il est indispensable d’être vigilant évitant de nourrir la trace de significations peu viables correspondant à notre discours idéologique. C’est ici que peut intervenir l’oubli volontaire, l’altération du fait, de l’événement, de la trace. Dans ma vie professionnelle, j’ai constaté que je me transformais en artisan qui construisais /reconstruisais des débris de mémoire, des fragments de réalité, découvrais l’impossibilité de reproduire tel ou tel événement théâtral à partir de ce que Pierre Nora appelait la «trace-témoin», constituant un véritable écueil méthodologique. Nous sommes ici face à un paradoxe, la trace primaire est nécessaire, mais en même temps fragile, se muant en un écueil méthodologique. J’ai aussi été confronté au silence et à l’absence de traces qui pouvaient être volontaires ou involontaires, mais qui peuvent nous renseigner sur beaucoup de choses. Le silence est parfois extrêmement bavard. Il faudrait savoir faire parler les silences. Souvent, la trace est le lieu d’un rapport de forces, marqué par les jeux de pouvoir. Je me posais énormément de questions liées au souci méthodologique : quelle utilité à telle ou telle archive ? Quelles informations pourrais-je en tirer ? Comment en faire un élément de connaissance ? Certaines idées contenues dans ce livre-phare de Michel Foucault, «Surveiller et punir» ont confirmé mes hypothèses sur la relation de l’archive et des structures de pouvoir et comment le théâtre peut dire la société et l’Histoire de celle-ci.



On rapporte que le TNA dispose d’un fonds d’archives important. Est-ce vrai ?

Non, je ne le crois pas, mais je sais, par contre que le directeur du TNA et sa ministre de tutelle envisageraient de mettre en place un centre de documentation et d’archivage du théâtre. Peut-être que ce travail pourrait concerner d’autres champs artistiques. C’est du moins ce que j’ai compris. Le TNA comme les autres théâtres ne renferment pas encore une bonne documentation. Je sais qu’au TNA, il y a justement un projet dans ce sens. Faut-il, pour ce faire, mettre en œuvre les différents aspects juridiques régissant cette structure qui devrait être autonome.



Le temps n’est-il pas venu pour constituer un fonds d’archives nationales spécialement dédié au théâtre ?

Je parle de cette question depuis très longtemps. D’ailleurs, dans nos rencontres, en 1990, Alloula et moi, à propos du théâtre, avions soulevé ce problème insistant sur la nécessité de mettre en place un centre d’archivage et de documentation. C’était du temps du CNC (Centre national de la culture) dirigé à l’époque par Abdelhamid Benhadouga. J’ai d’ailleurs rédigé un projet dans ce sens.

Les chercheurs s’intéressant à ce champ ne cessent de se plaindre de l’absence de documents et d’archives limitant considérablement l’efficacité et la portée de leurs travaux, les condamnant souvent à se convertir en coureurs de fond(s) à la quête d’hypothétiques archives. Tous ceux qui ont eu à travailler sur l’art dramatique n’ont pas manqué de poser ce problème et d’insister sur les difficultés engendrées par cette grave carence au niveau documentaire.



Jusqu’à présent, aucune structure spécialisée dans la collecte et la centralisation de l’information documentaire relative à la pratique théâtrale en Algérie n’existe. Ce vide documentaire est à l’origine de nombreux malentendus : informations fournies souvent partiales et incomplètes, manque de précision et de rigueur, conclusions hâtives…

Notre lecture d’un certain nombre de travaux sur le théâtre, la littérature, les arts plastiques ou le cinéma nous a renseigné sur les dégâts engendrés par ce manque tragique de bases documentaires : réduction du champ d’investigation à la région à laquelle appartient le chercheur, généralisations abusives, regard réducteur, méconnaissance de la représentation artistique dans les autres régions (spécificités, itinéraires, tendances). La lecture réductrice de la représentation artistique est tributaire de cette dramatique carence au niveau documentaire.

L’objectif essentiel de ce projet, qui ne prétend nullement à l’exhaustivité compte tenu surtout de la complexité de la tâche, est de tenter de rassembler cette matière documentaire éparpillée un peu partout dans diverses institutions ou «enfouie» dans les tiroirs de bibliothèques et de fonds personnels. Regrouper, inventorier et collecter ce fonds, du moins ce qu’il en reste, permettraient aux chercheurs, aux étudiants et à ceux qui s’intéressent à la question une meilleure fluidité et une circulation plus transparente de l’information. Ce travail est, me semble-t-il, fondamental. Il permettrait une meilleure connaissance de la pratique théâtrale et une analyse plus rigoureuse du fait scénique empêchant ainsi une confortable et paresseuse généralisation desservant le travail scientifique et privilégiant les clichés et les stéréotypes.

Le temps presse d’autant que de nombreux témoins et acteurs, encore en vie -de surcroît très âgés-, de la pratique théâtrale, risqueraient de disparaître en emportant, avec eux, les derniers pans d’une mémoire collective fragilisée et marquée par de nombreux «trous». La difficulté majeure que rencontrerait cette action résiderait dans la difficile récupération de traces apparemment égarées du siècle dernier. Pour y remédier, il serait utile d’interroger les journaux de l’époque susceptibles d’apporter d’utiles informations sur les troupes, les animateurs, les conditions de représentation et le(s) public(s) de l’époque.

Le ministère de la Culture est à même de réaliser ce travail fondamental qui permettrait de mieux connaître l’itinéraire, le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise théâtrale. Il existe des travaux sur les sources françaises du théâtre dans les pays arabes. Au Maghreb, les choses sont plus simples. Il existait des théâtres depuis 1859, année de la construction de l’Opéra d’Alger (l’actuel Théâtre national algérien – TNA). Le ministère de la Culture et le TNA semblent conscients de l’importance de la mise en place d’une telle structure.



Revenons à Slimane Benaïssa et à son «récit autobiographique». Que représente cet auteur dans l’histoire du théâtre et de la dramaturgie en Algérie ?

Slimane Benaissa est un homme-clé de la pratique théâtrale, notamment de la période allant du début des années 1970 jusqu’à aujourd’hui. Slimane Benaissa, un ancien de «Théâtre et Culture», un grand connaisseur du théâtre devant l’Eternel, a réussi la gageure de créer la première troupe privée, après le TTP (Troupe du théâtre populaire) de Hassan el Hassani, sans statut, fonctionnant à la limite de la clandestinité. Son cycle dramatique, «Boualem zid el goudem», «Youm el djemaa kharjou leryem», «El mahgour» et «Babor eghraq» constituent l’espace fondateur d’une expérience qui n’en finit pas de recommencer. Slimane touche à tout, raconte des anecdotes puisées dans ses tournées, un peu partout, lui qui a produit «Boualem Zid el Goudem» dans le cadre du théâtre dans l’entreprise (Sonelec). Oui, il y avait du théâtre partout, on pouvait jouer dans les casernes, dans des dépôts, des places publiques… Insatiable Slimane qui joue tout en narrant ces petits faits qui font peut-être les grands événements. Il a fait l’ACT (Action culturelle des travailleurs) de Kateb Yacine.

Slimane Bénaissa situe son travail dans une sorte de mise en espace où la parole détient une importante place et où la performance du comédien est capitale. Les conditions sociopolitiques et les contingences culturelles déterminent les options esthétiques et marquent les contours du récit. Les pièces, «Boualem Zid el Goudem» (Boualem, avance), «Youm el Djema Kharjou Leryam» (Le vendredi, sont sorties les gazelles), «Babour eghraq» (Le bateau coule), «Enta Khouya wana Echnoune» (Tu es mon frère, mais moi qui suis-je ?), «Le Conseil de discipline» … recourent à deux ou trois personnages et à un léger dispositif scénique.